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川普演說「仍引瘋狂」 共和黨策士：別認為他已出局

編譯陳韻涵／綜合19日電
共和黨策士和官員表示，先別把川普排除在2024年大選之外，稱他仍可能是遙遙領先的提名人。(美聯社)
共和黨策士和官員表示，先別把川普排除在2024年大選之外，稱他仍可能是遙遙領先的提名人。(美聯社)

前總統川普19日在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)上宣布，他在邁阿密舉辦一場「大型政治演說」，現場群眾「瘋狂且興奮」，調侃媒體稱他「不夠努力推動競選活動」；共和黨策士與官員表示，別認為川普已出局，雖然部分共和黨人士已邁步向前，但川普仍被視為初選佼佼者。

川普19日透過「真實社群」發文寫道，「在邁阿密的朵拉川普飯店發表一場大型政治演說」；國會山莊報(The Hill)分析，川普此舉是對媒體指他宣布參選卻少有競選活動的回應。

川普在發文中表示，選舉「還很久」，「但別害怕，許多大型活動和其他活動近期將登場，將會很瘋狂且令人興奮」。

川普並未在貼文中說明他何時在邁阿密發表演說，也未提及演說內容。

保守派政府觀察團體「司法觀察」(Judicial Watch) 19日表示，川普將是不對外開放的年度圓桌會議的主要講者之一。

「司法觀察」主席費頓(Tom Fitton)表示，「川普參與一場反對政府腐敗和濫職的歷史鬥爭，這場鬥爭持續至今，我們很榮幸他將就持續威脅我國的法治危機，對司法觀察的支持者發表演說。」

川普此次參選將面臨強勁的黨內對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)18日公布的調查顯示，可能參加共和黨初選的選民當中，川普的支持率為48%，德桑提斯支持度則為31%。

部分共和黨策士和官員表示，先別把川普排除在2024年大選之外，稱他仍可能是遙遙領先的提名人。

共和黨策士歐康納(Ford O'Connell)說，「身處佛州的草根會議現場，會聽到民眾高喊德桑提斯的名字，但在佛州以外的地區，選民仍呼叫川普。」

歐康納表示，「我認為許多媒體人或評論員太快剔除川普，你們必須記得前總統在華府的政績，且他廣受基層選民愛戴。」

聯邦調查局(FBI)去年夏季突襲搜索川普的海湖莊園，找到許多政府機密文件，而拜登總統的住處與華府辦公室後來也被找到機密文件，兩宗「密件門」都已由特別檢察官著手調查。

政治觀察家迅速強調兩宗案件的差異性，而共和黨人士則表示拜登密件門讓川普得利。

川普競選團隊前幕僚表示，「這讓川普如釋重負，因為共和黨選民記得民主黨對川普的譴責，而民主黨遭受現世報，這對共和黨初選選民而言是件大事。」

川普 共和黨 社群媒體

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