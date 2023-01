新書爆料 龐培歐：川普怕惹怒習近平 要我閉嘴

前國務卿龐培歐(左)出書爆料前總統川普(右)曾指責他激怒中國。(Getty Images)

前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)下周將出版回憶錄,據媒體最新披露的內容,美國時任總統川普 在疫情爆發初期,為避免激怒中國國家主席習近平 ,曾要龐培歐「閉嘴」;此外,川普執政末期還曾懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的瘋狂想法。

新聞網站Semafor19日引述回憶錄內容報導,川普和習近平在2020年3月26日的一次通話中,習近平抱怨川普的內閣成員「破壞」美中剛剛簽署的第一階段貿易協議;川普事後對龐培歐說,「小龐,那個該死的傢伙討厭你。」

龐培歐在書中表示,他認為習近平希望川普開除他;就在兩人通話前一天,龐培歐公開指控中國一再拖延與外界分享新冠病毒訊息,還散布假訊息。

就在川習通話幾日後,龐培歐表示,川普在橢圓辦公室指責龐培歐激怒中國將所有人置於險境,部分因素為美國還指望著中方提供的醫療防護設備。

總統對龐培歐說,「天殺的!你閉嘴。」

●對中強硬 選總統更有利?

Semafor報導,龐培歐試圖透過回憶錄,來凸顯川普其實比龐培歐對中國更友善,這也可能是兩人未來競爭總統門票的重要爭點;一名川普政府前官員表示,龐培歐所謂習近平想要川普開除龐是有點誇張,川普發言人則拒絕評論。

衛報報導,龐培歐回憶在2020年7月左右,時任國防部長艾思博(Mark Esper)去職前夕,當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)來探詢稱,川普有意讓龐培歐「額外擔負起國防部長職責」;龐培歐答覆表示,國務院諸事繁雜,恐無法同時號令五角大廈。

此外,龐培歐在新書爆料川普政府內鬥八卦,指時任美國駐聯合國大使的海理(Nikki Haley)想踢走副總統潘斯(Mike Pence),圖謀川普副手之位。

衛報報導,原定一場在橢圓辦公室,只有海理和川普的一對一會面,最後出現的還有兼任白宮高級顧問的川普女婿庫許納(Jared Kushner)和女兒伊凡卡(Ivanka Trump)。

龐培歐引述時任白宮幕僚長凱利(John Kelly)說法寫道,他們正在醞釀「海理出任副總統」,「我無法確認,不過(凱利)十分確定他被耍了,他不太高興;老實說,這種做法不僅無法反映行政團隊的努力,反倒破壞我們對美國人民的付出。」