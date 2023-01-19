曾是倫敦政經學院院長 莎菲克接任哥大首位女校長

經濟學家莎菲克將成為哥倫比亞大學歷史上首位女性校長。（取自哥倫比亞大學官網）

常春藤 盟校之一的哥倫比亞大學(Columbia University)18日宣布，前倫敦政治經濟學院(LSE)院長、英國央行 英格蘭銀行(Bank of England)副行長莎菲克(Nemat“Minouche”Shafik)將擔任下任校長，成為該校269年歷史上首位女校長，也是當前常春藤八所盟校中的第六位女校長。

在18日的演講中，莎菲克表示，「我們正處於歷史動蕩期，我將致力於發展校園人文、思想、生活的多元性，同時兼顧學術研究和教育價值。」

根據該校的官方聲明，莎菲克在600多人選中脫穎而出，將於7月1日接替任職21年的現任校長鮑林格(Lee Bollinger)，掌管這所於1754年建校的世界知名研究型大學；校董會稱其為「完美的校長人選」，是一位「出色而能幹的全球領袖、社會建設者和優秀的經濟學家」。

現年60歲的莎菲克，1962年出生於埃及，四歲因國內政變隨家人到美國，本科(大學)就讀於安姆赫斯特麻州大學(UMass-Amherst)經濟和政治學系，隨後在倫敦政經學院完成經濟學碩士項目，並在牛津大學(Oxford University)獲得經濟學博士學位。

1998年，36歲的莎菲克成為世界銀行(World Bank)史上最年輕的副總裁；之後擔任英國國際發展部常務秘書，領導英國對外援助的全面改革。2011年，莎菲克在歐債危機中臨危授命，接任國際貨幣基金組織(IMF)副總裁；隨後成為英國央行英格蘭銀行副行長，負責該英國超過5000億英鎊的資產負債表。

2017年，莎菲克成為倫敦政經學院院長，並在2020年獲封英國男爵夫人才(Baroness)，在上議院中以中立議員身分議政。

莎菲克的任職恰逢哥倫比亞大學在美國學術界面臨動盪不安的局面，事關該校的教育平權、言論自由、高昂成本、大學排名、助教薪酬等相關議題熱議紛紜；不同於其他的大學校長，莎菲克的國際經驗使其應對差異和糾紛頗為在行。