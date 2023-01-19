歷經18位美國總統 世上最老人瑞 118歲法國修女逝世

世上已知最長壽人瑞、法國修女安德烈 17日在法國療養院逝世，享嵩壽118歲。(美聯社)

世上已知最長壽人瑞、法國修女安德烈(Sister André)17日在法國療養院 離世，享嵩壽118歲；她在紐約首座地鐵站 啟用當年出生，歷經18位美國總統、兩次世界大戰、1918年西班牙流感和2019年底開始的新冠肺炎 ，平時愛吃巧克力和飲酒。

法國南部土倫(Toulon)聖拉布蕾(St. Catherine Labouré)療養院發言人塔維拉(David Tavella)17日證實這項噩耗，稱安德烈修女在睡夢中安詳離世，「這很悲痛，但她渴望與心愛的兄弟團聚。對她來說，這是一種解脫」。

土倫市長法爾科(Hubert Falco)推文寫道，「人類失去最年長的人瑞。」

安德烈修女原名蘭登(Lucile Randon)，1904年2月11日出生於法國南部，當年紐約首座地鐵站啟用，她1944年進入修道院前曾任家教和傳教士。

她1979年起入住土倫這家療養院，2021年確診新冠肺炎，後來成為最年長的新冠肺炎康復者。塔維拉說，「她不斷跟我說，『我不怕新冠肺炎，因為我不怕死』。」

長久以來，安德瑞修女一直被譽為歐洲最老人瑞，日本人瑞田中加子(Tanaka Kane)2022年以119歲高齡離世後，安德瑞修女才成為全球最長壽的人。金氏世界紀錄(Guinness World Records)去年4月正式承認安德瑞修女是「全球最高齡人瑞」。

2020年蘭登受訪時曾表示，自己也不知道活這麼久的秘訣，認為只有上帝能回答這個問題。

安德烈修女晚年失明且靠輪椅行動，但她對美食的愛好不減，她去年生日時吃了鵝肝、烤雞、起司和烤冰淇淋蛋白甜餅；她多次於受訪時表示，享受每天喝酒、吃巧克力。塔維拉說：「這也許是修女長壽的秘訣。」