麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

郝依平在州長希莉監誓下，17日宣誓就任麻州經濟發展廳廳長。中為郝依平的先生伍人英。(周菊子╱攝影)

華裔 金融財經專家郝依平(Yvonne Hao)17日宣誓就任麻州 房屋及經濟發展廳廳長。現年48歲的郝依平是麻州有史以來的第一位華裔內閣首長，也是第一位有色人種，出掌麻州經濟發展的第二位女性。

17日中午，郝依平在丈夫伍人英(Mark Wu)以及兩名女兒陪同，在麻州新任州長奚莉(Maura Healey)主持儀式下，宣誓就任廳長。同時宣誓就任的還有麻州勞工及人力發展廳廳長瓊斯(Lauren Jones)。

擔任哈佛大學 法學教授的伍人英剛於2022年6月接任哈佛大學費正清中心主任一職。 在此之前，伍人英剛辭去美國貿易代表辦公室的首席中國顧問一職，他當時表示是因為家庭原因辭職。

郝依平是移民後代，在芝加哥出生，父親是山東人，已辭世，母親是湖北人，已退休，住在加州。她和丈夫伍人英是高中同學，都是在美出生的華裔後代，中文雖然有帶有口音，卻都很流利。

身為私募股權公司「Cove Hill合夥人」共同創辦人的郝依平，雖然之前無從政經驗，但在科技金融界25年，資歷豐富，曾任Bain 資本的營運合夥人，營運長，網路藥商「藥丸包 (PillPack)」的財務長，威廉斯學院 (Williams College) 校董會董事，以及汽車大師 (Cargurus)，飛線 (Flywire) 和 Beth Israel Lahey Health等企業及機構的外部董事。

亞馬遜(Amazon) 於2018年以7億5000萬元併購「藥丸包 (PillPack)」，就是時任「藥丸包 (PillPack)」營運長暨財務長的郝依平推動所促成。

麻州新任州長奚莉本月4日，宣布她將指派郝依平出任麻州經濟發展廳廳長(Secretary of Executive Office of Economic Development)。

郝依平透露，她和麻州州長奚莉以前並不認識，去年春天，奚莉還在競選時，想要了解企業界對州政府有什麼期許，著人安排了一場早餐會，她受邀參加。奚莉當選後，打電話邀她加入新政府，她說這是為麻州人民服務的難得機會，因而欣然應允。

她認為麻州在經濟、創新等各方面都很強，上任後，她將先熟悉環境，首要目標是保持麻州現有的經濟優勢，加強競爭力。在郝依平之前，曾經在麻州政府擔任高職的亞裔，屈指可數。