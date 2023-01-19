我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

特約記者周菊子╱波士頓報導
郝依平在州長希莉監誓下，17日宣誓就任麻州經濟發展廳廳長。中為郝依平的先生伍人英。(周菊子╱攝影)
郝依平在州長希莉監誓下，17日宣誓就任麻州經濟發展廳廳長。中為郝依平的先生伍人英。(周菊子╱攝影)

華裔金融財經專家郝依平(Yvonne Hao)17日宣誓就任麻州房屋及經濟發展廳廳長。現年48歲的郝依平是麻州有史以來的第一位華裔內閣首長，也是第一位有色人種，出掌麻州經濟發展的第二位女性。

17日中午，郝依平在丈夫伍人英(Mark Wu)以及兩名女兒陪同，在麻州新任州長奚莉(Maura Healey)主持儀式下，宣誓就任廳長。同時宣誓就任的還有麻州勞工及人力發展廳廳長瓊斯(Lauren Jones)。

擔任哈佛大學法學教授的伍人英剛於2022年6月接任哈佛大學費正清中心主任一職。 在此之前，伍人英剛辭去美國貿易代表辦公室的首席中國顧問一職，他當時表示是因為家庭原因辭職。

郝依平是移民後代，在芝加哥出生，父親是山東人，已辭世，母親是湖北人，已退休，住在加州。她和丈夫伍人英是高中同學，都是在美出生的華裔後代，中文雖然有帶有口音，卻都很流利。

身為私募股權公司「Cove Hill合夥人」共同創辦人的郝依平，雖然之前無從政經驗，但在科技金融界25年，資歷豐富，曾任Bain 資本的營運合夥人，營運長，網路藥商「藥丸包 (PillPack)」的財務長，威廉斯學院 (Williams College) 校董會董事，以及汽車大師 (Cargurus)，飛線 (Flywire) 和 Beth Israel Lahey Health等企業及機構的外部董事。

亞馬遜(Amazon) 於2018年以7億5000萬元併購「藥丸包 (PillPack)」，就是時任「藥丸包 (PillPack)」營運長暨財務長的郝依平推動所促成。

麻州新任州長奚莉本月4日，宣布她將指派郝依平出任麻州經濟發展廳廳長(Secretary of Executive Office of Economic Development)。 

郝依平透露，她和麻州州長奚莉以前並不認識，去年春天，奚莉還在競選時，想要了解企業界對州政府有什麼期許，著人安排了一場早餐會，她受邀參加。奚莉當選後，打電話邀她加入新政府，她說這是為麻州人民服務的難得機會，因而欣然應允。

她認為麻州在經濟、創新等各方面都很強，上任後，她將先熟悉環境，首要目標是保持麻州現有的經濟優勢，加強競爭力。在郝依平之前，曾經在麻州政府擔任高職的亞裔，屈指可數。

  

郝依平在先生伍人英和女兒見證宣誓就任後，麻州州長希莉握手道賀。(周菊子╱攝影)
郝依平在先生伍人英和女兒見證宣誓就任後，麻州州長希莉握手道賀。(周菊子╱攝影)
依平宣誓就任麻州經濟發展廳廳長後，在州長辦公室陽台留影。 (周菊子╱攝)
依平宣誓就任麻州經濟發展廳廳長後，在州長辦公室陽台留影。 (周菊子╱攝)

麻州 華裔 哈佛大學

上一則

歷經18位美國總統 世上最老人瑞 118歲法國修女逝世

下一則

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

延伸閱讀

麻州男涉元旦殺妻 肢解後丟棄 曾網搜「怎麼處理屍體」

麻州男涉元旦殺妻 肢解後丟棄 曾網搜「怎麼處理屍體」
麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長
支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定
波士頓中國留學生恐嚇挺民主華女 遭正式起訴

波士頓中國留學生恐嚇挺民主華女 遭正式起訴

熱門新聞

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

2023-01-12 15:53
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31
紐約陪審團上月認定川普集團17項稅務詐欺有罪，兩間川普集團13日的判決中被裁定要繳160萬美元罰款。(Getty Images)

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

2023-01-13 11:34
拜登總統的法律團隊11日在一處新地點找到另一批可能是從白宮帶出的機密檔案。對此拜登表示不知情。(路透)

拜登涉藏第2批機密文件 地點就在自家車庫

2023-01-12 11:14

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚