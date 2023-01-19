馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

摩爾宣誓就職後與妻子、兒女一同慶祝。（美聯社）

馬州 首位非裔州長摩爾(Wes Moore)18日宣誓就職，他的搭檔米勒(Aruna Miller)也是創造馬州歷史的首位少數族裔女副州長，摩爾承諾消除馬州各族裔的財富差距，促進經濟的公平性和競爭力，同時提升教育 質量，推動馬州清潔能源發展。

18日的就職典禮在馬州州府安納波利斯(Annapolis)舉行，摩爾首先在馬州參議會宣誓，隨後於州府前的戶外場地，在民眾的見證下就職馬州第63任州長；兩場儀式中，摩爾手按兩本聖經，承諾「盡心忠於馬州」，其中一本聖經是他祖父所有，另一本則是廢除黑奴主義者道格拉斯(Frederick Dpuglass)曾經擁有的聖經。

摩爾的宣誓就職儀式由馬州高等法院(Maryland Supreme Court)法官費德(Matthew J. Fader)主持，隨後有19響禮炮和戰機飛過(flyover)。

摩爾在就任演講中表示會推行「大膽」的政策，提出兩黨合作的願景，規避以往兩黨分裂的錯誤，「馬州不應該在競爭經濟和公平經濟中做選擇，也不應該糾結於安全或公正，馬州將會兼顧兩者。」

摩爾表示，他領導的政府將重點消除馬州各族裔間的財富差距，保護奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)資源，解決污染問題，推動馬州在2035年達到100%能源清潔的狀態；針對教育，他承諾給馬州民眾帶來「高質量、高度包容的學校」，給所有高中畢業生提供一年的選擇與規畫服務(service year option)，摩爾說，「我們必須從大原則上治理馬州，而不是僅專注於各樣差異。」

副州長米勒宣誓時手按印度 教經書，七歲從印度移民美國的她，是馬州第一名亞裔女性副州長。

18日的就任典禮在馬州本月剛翻新完工的參議會舉行，該翻新工程耗資750萬元，包括更換木瓦、裝飾、窗戶等；馬州州議會大廈是美國歷史最悠久的州議會，且一直為立法機構使用。