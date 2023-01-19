我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

記者張筠／馬州報導
摩爾宣誓就職後與妻子、兒女一同慶祝。（美聯社）
摩爾宣誓就職後與妻子、兒女一同慶祝。（美聯社）

馬州首位非裔州長摩爾(Wes Moore)18日宣誓就職，他的搭檔米勒(Aruna Miller)也是創造馬州歷史的首位少數族裔女副州長，摩爾承諾消除馬州各族裔的財富差距，促進經濟的公平性和競爭力，同時提升教育質量，推動馬州清潔能源發展。

18日的就職典禮在馬州州府安納波利斯(Annapolis)舉行，摩爾首先在馬州參議會宣誓，隨後於州府前的戶外場地，在民眾的見證下就職馬州第63任州長；兩場儀式中，摩爾手按兩本聖經，承諾「盡心忠於馬州」，其中一本聖經是他祖父所有，另一本則是廢除黑奴主義者道格拉斯(Frederick Dpuglass)曾經擁有的聖經。

摩爾的宣誓就職儀式由馬州高等法院(Maryland Supreme Court)法官費德(Matthew J. Fader)主持，隨後有19響禮炮和戰機飛過(flyover)。

摩爾在就任演講中表示會推行「大膽」的政策，提出兩黨合作的願景，規避以往兩黨分裂的錯誤，「馬州不應該在競爭經濟和公平經濟中做選擇，也不應該糾結於安全或公正，馬州將會兼顧兩者。」

摩爾表示，他領導的政府將重點消除馬州各族裔間的財富差距，保護奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)資源，解決污染問題，推動馬州在2035年達到100%能源清潔的狀態；針對教育，他承諾給馬州民眾帶來「高質量、高度包容的學校」，給所有高中畢業生提供一年的選擇與規畫服務(service year option)，摩爾說，「我們必須從大原則上治理馬州，而不是僅專注於各樣差異。」

副州長米勒宣誓時手按印度教經書，七歲從印度移民美國的她，是馬州第一名亞裔女性副州長。

18日的就任典禮在馬州本月剛翻新完工的參議會舉行，該翻新工程耗資750萬元，包括更換木瓦、裝飾、窗戶等；馬州州議會大廈是美國歷史最悠久的州議會，且一直為立法機構使用。

本月稍早，布朗(Anthony Brown)宣誓就任馬州新任檢察長，他是馬州第一位勝任該職的非裔，馬州首位女性主計長李爾曼(Brooke Lierman)也已宣誓就職。

卸下州長職務的霍根(Larry Hogan)18日出席摩爾就職典禮。（美聯社）
卸下州長職務的霍根(Larry Hogan)18日出席摩爾就職典禮。（美聯社）
摩爾18日宣誓就任成為馬州首位非裔州長，宣誓就職後與妻子、兒女一同慶祝。（美聯社...
摩爾18日宣誓就任成為馬州首位非裔州長，宣誓就職後與妻子、兒女一同慶祝。（美聯社）

馬州 教育 印度

上一則

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

下一則

美中高層互動增溫 氣候大使柯瑞：官員將很快再次對話

延伸閱讀

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定
馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收

馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收
馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕

馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕
馬州候任州長摩爾 任命華裔吳俞蓉掌勞工廳

馬州候任州長摩爾 任命華裔吳俞蓉掌勞工廳

熱門新聞

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

2023-01-12 15:53
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31
紐約陪審團上月認定川普集團17項稅務詐欺有罪，兩間川普集團13日的判決中被裁定要繳160萬美元罰款。(Getty Images)

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

2023-01-13 11:34
拜登總統的法律團隊11日在一處新地點找到另一批可能是從白宮帶出的機密檔案。對此拜登表示不知情。(路透)

拜登涉藏第2批機密文件 地點就在自家車庫

2023-01-12 11:14

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚