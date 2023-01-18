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中人口「生不如死 」拐點提早10餘年 高房價是元兇？

香港特派員李春
中國發布人口數據顯示，去年總人口較前年減少85萬。圖為一名護士在安徽省阜陽市的醫院照顧新生兒。 （Getty Images）
中國發布人口數據顯示，去年總人口較前年減少85萬。圖為一名護士在安徽省阜陽市的醫院照顧新生兒。 （Getty Images）

中國國家統計局16日發布去年國民經濟運行數據，統計局長康義首度提槍上馬，顯出局方事前就認定發布內容事關重大。果然，發布核心內容中國人口首現負成長，一天都成街談巷議，蓋過另一備受關注的經濟成長GDP數據，因「生不如死」，即出生人口少過死亡人口，還衝上了顯示民眾關注度的熱搜。

其實今次統計局記者會公布了一大堆重要數據，學界輿論早就關注到GDP數據和人口數據，但到最後公布，這兩個數據還是以其接近「腰斬」，引起震動。

按統計局數據，如果與六年前的人口成長數字相較，接近「腰斬」。而另一個經濟成長即GDP數據，官方去年初預定要增長5.5%，這回報出比經濟界預期為高的3%，也是接近「腰斬」。

人口負成長引起的震動比較大，大到衝上熱搜了，人們關心的一是來因，二是去勢。就來因而言，官員和官媒很快釋出三大主因說，即育齡婦女規模下降；年輕人婚育觀念顯著變化，生育意願持續走低；生育、養育、教育等成本偏高，加大了年輕人的生育顧慮。

這些官方引導的來因說，都只指向人們的生育本身，在社會面即時的討論中，有砲轟計畫生育政策的錯誤，舉例而言，有人揭發中國人口學會會長翟振武作為人口政策智囊，力阻開放二胎政策的事實；也有人提到一系列經濟政策和社會政策的謬誤，比如高房價斷了年輕人成家立業之路等。

還有不少人提到，人口由少增長突變為負增長，可能與三年疫情大批人染疫死亡有關。然而統計局方面具體否認到去年12月突然結束「動態清零」後，大批染疫者特別是老人死亡是人口負增長的原因，直言沒有將去年12月的這方面數字統計入內。這也意味著，如果計上這個數字，負增長會更令人驚心。

中信建投首席經濟學家曹山石說，噩夢般的2022年成為中國人口的拐點之年，人口拐點早來了10餘年，相信未來三年當局一定會利用「歷史給予的最後三年」機遇期，調動各方力量穩增長。

學者認為，人口變數是宏觀經濟中的緩慢變數，人口發展趨勢一旦形成，在中長期內也難以改變，對宏觀經濟、社會保障、就業等方面會產生長期深遠影響。

還有人留意到，在中國人口負增長的同時，不僅僅是人口紅利的消失，還出現了更多的結構性挑戰，比如老齡化速度超過預期、養老金收支壓力加劇，更嚴重的可能是男女人口比例進一步失調，男性比女性多3200多萬，意味著中國有3000萬男光棍，將令社會治安、國家發展、社會穩定產生惡劣影響。

另一個層面的思考，即人口減少還會產生地缘政治變化，年輕人減少令軍力減弱，長遠對國家安全產生影響。有學者認為，人口的變化還會影響中國的國際地位，因人口紅利消退，拖慢經濟崛起，產業結構被迫加速從勞動密集型向技術密集型轉型，工作機會供給不足，中國製造在全球產業鏈地位進一步削弱。

計畫生育 就業 疫情

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