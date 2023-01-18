人口負成長…中國想超美成最大經濟體 更困難了

中國出現60年來首次人口負成長，引起國際關注，恐將影響中國經濟成長。（Getty Images）

中國的最新經濟數據顯示，新冠「清零政策」致使中國2022年經濟成長為幾十年來最疲軟之一，但經濟學者指出，同日公布的另一個數據，也就是人口負成長，對中國未來經濟成長衝擊更大，想超越美國成為世界最大經濟體，變得更困難。

華爾街 日報(WSJ)17日報導，中國已撤回新冠零寬容政策，以便2023年經濟能復甦；這項政策180度大翻轉，配上其他更廣的政策重新設定，旨在振興經濟，例如放寬房地產部門的管制，跡象也顯示不再箝禁科技部門。

但經濟學者指出，那些措施無法解決中國經濟面臨的更深層結構挑戰，其中有些還在疫情 期間惡化：人口快速老化、生產力成長減緩、債務比很高、社會貧富差距不斷擴大，都讓中國未來幾十年經濟升勢為之減緩。

中國人口在2022年減少85萬人，成為14億1200萬人；人口轉為減少，比北京 當局預測來得更快，出現分水嶺時刻，對經濟及世界工廠的地位，都有深遠影響。

經濟學者指出，中國經濟總量雖然龐大，但依平均工資來看，相形美國等富裕國家，中國依然是中等收入、開發中國家；中國歷來領袖都有超過美國成為世上最大經濟體的雄心，但人口結構轉變，經濟成長遇到重大阻力。

設在雪梨的「洛伊研究所」 (Lowy Institute)首席經濟學者拉賈(Roland Rajah)指出，中國超趕美國，成為世界最大經濟體的可能性，又放慢一個檔次。

全球經濟已習於仰賴中國龐大的工廠工人，來生產加工商品，而且中國的消費者象徵著西方汽車及奢侈品有更大的市場。人口減少，意味著中國碰到壓力，必須擴大內需來刺激成長，而非靠著投資及出口，此時消費人數減少。

因為勞動市場疲軟，房市急轉直下，已侵蝕到中國家戶財富，任何消費反彈可能都會受限。16到24歲人失業率在去年來到高峰，將近20%，到12月依然高居16.7%。瑞士信貸(Credit Suisse)首席中國經濟學者王大衛(David Wang)指出，未來五年中國人均可支配收入可能減緩到約每年4%；疫情前為約8%。