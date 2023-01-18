達沃斯演講 劉鶴：房地產仍是中國經濟支柱

中國國務院副總理劉鶴17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇2023年年會演講。(路透)

中國國務院 副總理劉鶴17日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)年會，這是中國上月解除新冠肺炎「清零政策」後，首次派高官外訪。

路透報導，中國對經濟回歸正常成長趨勢信心十足，預期進口、企業投資和消費將顯著增長，並11度提及強化國際合作與維護世界和平。

WEF官網指出，中國2022年經濟增長3%，設法維持就業 和物價穩定，都市調查失業率5.6%，消費者物價指數(CPI)為2%，經常項目順差略高於國內生產毛額(GDP)的2%。

劉鶴表示，中國共產黨召開20大後，制定未來五年及往後的中國現代化建設宏偉藍圖；今年將採取積極的財政政策和穩健的貨幣政策，努力保持經濟合理增長，穩定物價和就業，另聚焦擴大內需、穩定供應鏈、支持民營企業、改革國營企業、吸引外資並防範經濟與金融風險。

他表示，有人暗示中國將回到計畫經濟老路，那是不可能的。劉鶴說：「中國將推動全方位開放，改善開放的水準和品質，歡迎外資且中國的大門只會愈開愈大。」

劉鶴強調，房地產 仍是中國經濟的支柱，占銀行貸款近40%、占地方政府財政資源50%且占都市家庭資產的60%。

2021年下半年開始，中國經歷房地產價格和房屋銷售驟跌，許多地產開發商為資金短缺和損益惡化所困，少數龍頭房地產開發商的曝險尤其明顯。

劉鶴提出三個支持房地產的辦法，包括尊重合約並保障地權，透過增貸與擔保改善房地產公司的資金流動狀況來對房地產「輸血」，最後經由放寬曾為解決房市過熱而祭出的限制來為該產業「造血」。

劉鶴並表示，中國已成小康社會，如今提出實現共同富裕的社會目標，但強調共富是防止極化，而非平均主義或福利主義的代名詞。他說，企業家精神是社會創造財富的關鍵，中外企業家將在驅動中國追求共富的過程中扮演要角。