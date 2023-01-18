我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

華爾街高管達沃斯發聲：在家上班行不通

記者顏伶如／綜合報導
世界經濟論壇年度會議16日開幕，將持續5天，警力戒備森嚴。(美聯社)
世界經濟論壇年度會議16日開幕，將持續5天，警力戒備森嚴。(美聯社)

多位華爾街高層主管16日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)高峰會議上表示，讓員工在家上班的工作模式行不通；花旗集團(Citigroup)總裁珍‧佛雷瑟(Jane Fraser)說，偷懶者將被要求回到辦公室，直到效率提升。她也表示，員工在工作場所彼此合作是非常重要的。

多位華爾街領袖在會中紛紛表示，自從疫情爆發以來，員工迄今不願回到辦公室，令人感到挫折。一名華爾街主管直指，讓員工在家上班是行不通的。

相較於其他紐約銀行高層，佛雷瑟對於讓員工彈性上班抱持較為開放的態度；但她強調，這當中有一條界線必須畫分清楚。她說：「我認為保持平衡是很重要的。」

佛雷瑟指出：「我們可以看到員工績效是好是壞。如果他們生產力不佳，我們會要求回到辦公室上班，或者重新受訓，直到績效可以拉回應有水準。」花旗總部位於紐約，在全球各地設有分行，英國倫敦分行員工人數逾6000人。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)在演說中則表示：「遠距上班行不通。」

摩根史丹利(Morgan Stanley)執行長高聞(James Gorman)2021年曾對員工表示，若想拿到紐約當地水準的薪資，就要到紐約市裡上班。

花旗集團2022年在西班牙馬拉加(Malaga)成立據點，聘用30名來自世界各地的資淺員工，招聘亮點是讓員工享有更好的「工作與生活兼具平衡」(work-life balance)。

佛雷瑟表示，疫情期間的彈性上班模式，讓花旗集團「吸引並留住最棒的人才」。她說，花旗希望滿足員工需求，並確保員工能夠善盡職責，為客戶提供頂級服務。

但她也說：「我們同時學到，我們希望員工能夠彼此合作，如果員工在一起工作，合作效果更好。師徒制( Apprenticeship)非常重要。」

各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(...
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

華爾街 疫情 在家上班

上一則

達沃斯演講 劉鶴：房地產仍是中國經濟支柱

下一則

密利訪烏波邊境基地會烏軍總司令 戰事可能現重大轉機

延伸閱讀

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室
中國解封後全球景氣風向丕變 IMF改口將上修經濟預測

中國解封後全球景氣風向丕變 IMF改口將上修經濟預測
俄羅斯趁寒冬彈襲 基輔市長：基礎設施恐隨時崩潰

俄羅斯趁寒冬彈襲 基輔市長：基礎設施恐隨時崩潰
俄國入侵以來 9000烏克蘭平民遇害含453名兒童

俄國入侵以來 9000烏克蘭平民遇害含453名兒童

熱門新聞

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

2023-01-12 15:53
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走