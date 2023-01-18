達沃斯論壇上 CEO們對經濟前景悲觀 但不消極

各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

全球商界領袖和經濟學家本周齊聚瑞士達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)，大家一致看到了各國央行為對抗通貨膨脹 而採取高利率 政策的衝擊，認為這確實造成了經濟衰退的威脅，但去年因利率快速上升而引發的悲觀情緒、認為會導致經濟衰退的預期心態，可能正在消退中。

華爾街 日報報導，在許多企業謹慎削減成本甚至裁員之際，有些人抱持希望認為，若主要經濟體可以避開衰退，就將有機會掌握住預計今年可能出現的反彈；還有人認為，通貨膨脹率上升已經到頂，預示經濟即將軟著陸；倘若再次加息，反而會導致更長時間的經濟低迷。

「氣氛陰鬱，」多年來持續參與達沃斯年會的奧緯諮詢公司(Oliver Wyman Group)執行長斯圖德(Nick Studer)說：「與此同時，很多人希望美國和英國的環境就算是衰退，也只是短淺的衰退。」

許多商界領袖表示，美國今年是否會陷入衰退仍不明朗；幾個月來，企業高層一直在為這種可能性做準備，但消費者支出仍然相當強勁，12月失業率則處於3.5%歷史低位。

藝康公司(Ecolab)董事長兼執行長貝克(Christophe Beck)表示：「我這30年來從沒聽過大家討論經濟衰退討論得這麼久，我們會做好準備，但它甚至未必會發生。」藝康是水處理、清潔和感染預防服務產品供應商 。

總部位於印度的Tech Mahindra資訊科技公司執行長葛納尼(C.P. Gurnani)表示，他以為在歐洲會看到很多人對自己的經濟前景感到更悲觀，但其實「並沒有那麼消極」。

國際貨幣基金(IMF)第一副總裁高萍娜(Gita Gopinath)表示，自10月IMF發布最新經濟展望以來，美國和歐洲經濟表現都出乎意料地好轉，讓風險「在進入2023年時更加平衡」。但她也指出，在大家「可以開始對通膨趨勢更放心」之前，需要有更多的工資和價格通脹報告，與最近報告的有限增長保持一致。目前，IMF認為美國利率全年將保持在5%左右。

與此同時，商界領袖正持續關注可能會讓計算重設的風險，其中包括中美可能因台灣問題發生衝突，國會分裂可能因提高國債上限陷入僵局、讓美國政府陷入違約困境等。