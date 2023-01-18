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政治強冷經濟熱 美中2022年貿易量將破最高紀錄

編譯潘勛／綜合17日電
最新數據顯示2022年美中之間貿易仍接近最新紀綠。(美聯社)
最新數據顯示2022年美中之間貿易仍接近最新紀綠。(美聯社)

截至去年11月的美國官方數據顯示，美、中兩國貿易額2022年即將打破以往紀錄，意味華府的國家安全說詞雖然升溫，外界擔憂兩國「脫鉤」，但世界前兩大經濟體的貿易聯繫依然強勁。

彭博(Bloomberg)通訊社17日報導，美國官方進出口數據要到2月7日才出爐，但到2022年11月數據已指出，去年美中貿易量會來到史上新高，至少接近最高；北京剛公布全年數據，指出貿易量創紀錄，約7600億美元。

但兩國貿易出現一些警訊，趨近年底時減少，美國的進口需求冷卻，中國的新冠疫情管理吃力；另外，貿易數據尚未經通膨調整，意味金額雖較高，不代表運輸來往的貨物增加。

最新數據顯示2022年美中之間貿易仍接近最新紀綠。圖為本月3日的中國江蘇南京港。...
最新數據顯示2022年美中之間貿易仍接近最新紀綠。圖為本月3日的中國江蘇南京港。(美聯社)

兩大經濟體交纏很深

只是目前對中強硬，幾乎是民主、共和兩黨在華府唯一的共識，所以貿易金額依然如此之大叫人吃驚，足證就算美國打算遏止中國的進展、北京想反制華府的全球影響力，兩大經濟體交纏依然很深。

美中最近有些正面交往跡象，例如拜登總統去年11月與中國國家主席習近平首次晤面，還計畫更多高層溝通，如安排國務卿布林肯(Antony Blinken)今年訪中，但兩國歧異無法輕易化解，包括中國對台灣及南海的立場，華府強硬限制北京取得關鍵半導體的管道。

北京也有類似算盤；中國經濟成長走出口導向，對提升生活水準及國家安定仍十分關鍵。

正因如此，兩國貿易在前總統川普祭出關稅制裁，依然存活下來；「川規拜隨」，拜登政府還推動一系列旨在限制中國研發先進半導體的措施。國會也通過立法，議員們表示，法條宗旨在制裁中國侵犯人權，另提振美國製造業。

兩大國最終難免碰撞

創投專家伯恩斯(Mike Burns)指出，美中爭奪的是科技優越地位；不必然意味兩國貿易裂隙要加大，原因在兩國的目標不同，美國要取得科技領導權，中國追求科技自主，並不相互排斥。

但伯恩斯指出，最終兩國仍有走上碰撞之虞，美國必須小心，在捍衛領導權同時，不要因為消滅中國追求半導體自主的能力，讓中國出現生死危機。近些年的政治緊張升高，對固定資本的流動影響更大，而非貿易。

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