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加州民宅6人遭槍殺 6月嬰頭部中彈 疑販毒集團下手

記者顏伶如／綜合報導
加州杜萊爾郡警長布卓說明案情。(取自臉書)
加州杜萊爾郡警長布卓說明案情。(取自臉書)

加州中央谷地(Central Valley)一處農業社區16日驚傳六人死亡的民宅命案，當地警方指出，死者包括年僅六個月大的嬰兒、嬰兒的17歲少女母親、一名年長婦人及三名男子，死者多為頭部中槍，行刑式槍殺的跡象明顯；警方研判死者應是遭販毒集團鎖定攻擊，警方正在追緝兩名兇嫌的下落。

警方表示，命案發生時間為16日清晨3時30分左右，地點是位於維沙利亞(Visalia)附近的杜萊爾郡(Tulare County)城鎮戈申(Goshen)。警方表示，兩名婦女躲在民宅附近的拖車裡而逃過一劫。

根據警方初步調查，這起命案可能與上周一間住家遭到檢警持搜索令搜查有關，搜查行動中有一人遭到逮捕，並查扣了多把槍枝；警方還起獲大麻、安非他命等。

杜萊爾郡警長布卓(Mike Boudreaux)16日表示：「我覺得這起案件與販毒集團有特定關係。」他說：「從下手兇殘程度來看，並不是普通、低階黑幫分子幹的。」

警方並未公布死者姓名與年齡，僅表示某些受害者為家人關係。

布卓表示，包括嬰兒在內的多名受害者都是頭部中槍。一名員警接獲槍擊報案，趕抵現場之後在民宅附近一處水溝裡發現一位17歲少女抱著嬰兒，兩人均已死亡。

第三名死者是一名年長婦人，陳屍床上，頭部中彈；布卓表示，婦人顯然是在睡夢當中遇害。

警方表示，另外三名死者為男性，其中一人當員警抵達時仍有生命跡象，警方施以心肺復甦術(CPR)並緊急送醫，但後來仍傷重不治。

上周在警方搜索行動中遭到逮捕者是否為六名死者之一，布卓表示目前仍不清楚。

布卓表示，一名男性死者由於中槍之後臉部變得面目全非，必須透過DNA檢測才能確認身分。

布卓表示，這起槍殺案件中，躲在民宅附近拖車裡而逃過一劫的兩名婦女對警方供稱，住在民宅裡的居民從監視器看到有兩名男子闖入，但看到監視器畫面時，想要因應卻為時已晚。

布卓說，民宅大門被人踢開或撞開，一名男性死者中槍之後倒在門廊；他說，從現場狀況研判，少女媽媽想帶著嬰兒逃走，結果雙雙遇害。

加州發生一屋六屍命案，甚至連六個月大的嬰兒也不放過，警方疑為販毒集團所為。(取自...
加州發生一屋六屍命案，甚至連六個月大的嬰兒也不放過，警方疑為販毒集團所為。(取自臉書)

加州 檢測 大麻

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