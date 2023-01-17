最後「教父」德納羅落網 義大利黑手黨神話終結

義大利黑手黨首領德納羅(中)逃亡30年後，在私人診所落網。(路透)

西西里黑手黨首領「惡魔」德納羅(Matteo Messina Denaro) 16日被警方逮捕，對西西里黑幫Cosa Nostra的神話造成重大打擊，使該有組織犯罪集團頑強對抗警方的象徵破滅。

60歲的德納羅是義大利 當局極盡全力緝拿的黑手黨首領，在外逃亡已30年，他因涉入1992年反黑手黨檢察官法爾科內(Giovanni Falcone)、波爾賽利諾(Paolo Borsellino)謀殺案被判終身監禁。

德納羅落網與Cosa Nostra 20世紀最重要人物、「老大中的老大」里納(Salvatore Toto Riina)被逮捕時相隔將近30年，象徵著清除Cosa Nostra核心領導層的最後一步。

好萊塢神級經典系列電影 「教父」(The Godfather)的原型即為黑手黨Cosa Nostra，專家表示Cosa Nostra是處境艱難的犯罪集團，面臨多個困境，包括來自高利潤販毒市場的競爭。

雖然Cosa Nostra仍保有對西西里地盤的控制，且有能力滲透更廣泛的經濟範圍，但在毒品 交易方面已被卡拉布里亞(Calabrian)黑手黨「光榮會」 (Ndrangheta)等集團取代。

英國艾塞克斯大學(Essex University)研究有組織犯罪的安娜‧瑟吉(Anna Sergi)指出：「德納羅是最後一個教父，他代表Cosa Nostra的所有祕密，這是一個神話的終結，該組織將不得不面對這件事。」

瑟吉表示目前仍不清楚誰將繼承德納羅的位置，Cosa Nostra如今的派系鬥爭更嚴重，「如果Cosa Nostra想要重建過去的領導層，他們需要指令，但現在已經沒有大頭目了。」她預期Cosa Nostra會試圖重建與美國黨派的連結。

牛津大學(Oxford University)犯罪學教授瓦雷澤(Federico Varese)表示，出身自西西里西部小鎮的德納羅，在西西里島首府巴勒摩被捕，充分說明Cosa Nostra如何運作，「黑手黨不真的是全球性、流動的，相反地，他們非常扎根於自己的地盤。逃亡者想要維持一定程度的控制和在組織中的地位，他們會在管理的地盤上徘迴。」