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義黑手黨首領德納羅 逃亡30年被捕 過堂竟自稱「農夫」

編譯陳韻涵／綜合16日電
全副武裝的義大利憲兵衝進一家私人診所，逮捕了義大利頭號通緝犯德納羅(右)。(Getty Images)
全副武裝的義大利憲兵衝進一家私人診所，逮捕了義大利頭號通緝犯德納羅(右)。(Getty Images)

義大利頭號要犯、逃亡30年的黑手黨首領德納羅(Matteo Messina Denaro)16日在西西里島巴勒摩(Palermo)一家私人診所就醫時被捕，當天即在法院過堂；當法官詢問他的職業時，他回答說是「農夫」。

惡魔在逃 仍被視為老大

羅馬憲兵隊特別行動指揮官安吉羅桑托(Pasquale Angelosanto)表示，德納羅因未公開的健康狀況就醫而落網，而義大利媒體報導說，德納羅罹患癌症，當地時間16日早上以假名在私人診所接受化療時被捕；義大利當局出動上百名憲兵參與逮捕行動，兩名憲警一左一右帶著德納羅步出診所，在滂沱大雨中領他進入一輛黑色廂型車，民眾在街頭為軍警鼓掌。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)感謝憲警在「逮捕黑手黨重大要犯」所做的努力，形容「這是國家的偉大勝利」。

現年60歲、綽號「惡魔」和「瘦子」的德納羅，是惡名昭彰的西西里黑手黨「Cosa Nostra」首領。德納羅的勢力主要扎根於西西里西部的特拉帕尼市(Trapani)，他在逃亡期間仍被視為Cosa Nostra的老大。

綁架殺人 發動炸彈攻擊

德納羅綁架殺人無數且曾發動致命炸彈攻擊，同時涉及監管勒索、非法傾倒廢棄物、洗錢、販毒等勾當，被視為Cosa Nostra最後一位熟知所有不法內幕的「保密者」。

德納羅被控多起謀殺罪，2002年在缺席審判下被判無期徒刑。德納羅自1993年起逃亡，躲在多個祕密地點對部屬下達指令。數十年來，數百名義大利調查人員透過監控德納羅的親信，常常差點就抓到他。

照片太少 警過去抓錯人

德納羅的照片很少，警方得用數位合成重建其外貌，過去誤認而抓錯人的情況也曾發生。緝拿特別行動執行當天，羅馬憲兵隊現身診所，問他是否為德納羅，他坦承他是，隨後便跟著憲警上車離開。

巴勒摩檢察長德盧西亞(Maurizio de Luci)表示，德納羅一直使用博納費德(Andrea Bonafede)的假名，此名在義大利文中代表「善意」。

德納羅落網後在巴勒摩過堂，法官確認其身分並詢問基本問題。法官提醒他必須據實以答，德納羅說：「知道。」

法官問他的職業時，他說：「農夫。」

德納羅自述住在特拉帕尼附近的農村卡斯泰爾韋特拉諾(Castelvetrano)，他在那裡指揮手下並確保逃亡期間的物資充足無虞。

義大利媒體報導，德納羅落網後的首次短暫過堂，最後以他跟法官說：「謝謝，日安」作結。

這是義大利頭號通緝犯德納羅被捕後的照片。(美聯社)
這是義大利頭號通緝犯德納羅被捕後的照片。(美聯社)

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