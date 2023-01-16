波士頓金恩夫婦新雕像「不完整」角度 意外惹議

位於麻州波士頓公園的馬丁路德．金恩博士夫婦擁抱的雕像10日揭幕。這座紀念藝術品以四臂互環方式呈現金恩博士在1964年得知獲頒諾貝爾和平獎時，抱住妻子的情景，各方褒貶不一。(美聯社)

民權鬥士馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)與妻子科麗塔史考特金恩(Coretta Scott King)的新雙人雕像13日在波士頓 公園(Boston Common)揭幕，然而雕像外型卻意外引發討論，招來許多評論家和網友嘲諷，評價褒貶不一。

雕塑 家湯瑪斯(Hank Willis Thomas)的創作靈感來自一張照片，該照片捕捉金恩博士得知自己贏得1964年諾貝爾 和平獎後與妻子相擁的畫面。

圖為金恩博士在1964年得知獲頒諾貝爾和平獎時，抱住妻子的情景。(Getty Images)

湯瑪斯表示：「這件作品是關於我們每個人都值得被愛擁抱，每當我聽見金恩博士與科麗塔的名字、看見他們的面容時，我都感覺被愛包圍。」

金恩夫婦的新雕像呈現兩人相擁時環抱在一起的雙臂，從某個角度來看，兩人的手臂形成一顆心，代表金恩夫婦的愛，然而許多人表示看不出湯瑪斯想表達的意象，由於雕像缺乏完整的身形，僅兩對手臂矗立其中，成為批評人士大力嘲諷的話題。

地方媒體波士頓先鋒報(Boston Herald)專欄作家瓦特斯(Rasheed N. Walters)評論：「這張著名的照片應該是以這對夫婦和他們相擁的『完整』雕像呈現，要致敬金恩夫婦的話這是多麼大的失誤，令人傷心！」

喜劇演員瓊斯(Javann Jones)在推特發文：「倒是給我看看只用雙臂雕像致敬一位白人男子。」

「每日連線」(Daily Wire)專欄作家弗萊明推文：「那個金恩雕像從某個角度看起來很猥褻。」

還有更多網友對此大開不雅玩笑，譏笑雕像外型看起來像性器官。

科麗塔的表親史考特(Seneca Scott)也撰文批評此藝術品，「對我的家族來說，這更像是侮辱…，浪費千萬元打造自慰金屬雕像，向我傳奇的家族成員、史上最偉大的美國家庭之一致敬…怎麼會有人沒發現這並沒有為苦苦掙扎的黑人家庭帶來多少實質好處？」