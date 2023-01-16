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身陷密件案 拜登首訪金恩博士教會 譴責種族主義

編譯陳韻涵／綜合15日電
拜登總統15日在喬州亞特蘭大市埃比尼澤浸禮會教堂上講道，讚揚馬丁路德．金恩博士。拜登是第一位在位總統在當年金恩博士主持的教會演講，歷史意義重大。(美聯社)
拜登總統15日在喬州亞特蘭大市埃比尼澤浸禮會教堂上講道，讚揚馬丁路德．金恩博士。拜登是第一位在位總統在當年金恩博士主持的教會演講，歷史意義重大。(美聯社)

美在位總統造訪第1人

拜登總統15日在民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)冥誕當天造訪金恩的「埃比納瑟浸信會」(Ebenezer Baptist Church)，成為首位造訪該教會的現任美國總統；拜登在該教會致詞時強調民主備受威脅，並譴責種族主義。

拜登表示，金恩的一生與傳奇「向我們展現了方法，且我們必須留意」；拜登引述金恩曾捫心自問與詢問全民的問題：「我們如何走到這一步？」

拜登接著說，「我今天要告訴全體國民的訊息是，我們一起向前邁進，當我選擇民主而非極權，親愛社會而非紛亂，我們選擇相信、夢想、身體力行且無懼，我們總是保有信念。」

拜登總統15日在喬州亞特蘭大市埃比尼澤浸禮會教堂上講道，讚揚馬丁路德．金恩博士。...
拜登總統15日在喬州亞特蘭大市埃比尼澤浸禮會教堂上講道，讚揚馬丁路德．金恩博士。拜登是第一位在位總統在當年金恩博士主持的教會演講，歷史意義重大。(美聯社)

國會暴亂事件兩年後，拜登告訴在場的會眾、民選官員和達官顯要說，「為此民族靈魂的戰鬥恆久不滅，這是一場持續的抗爭，介於希望與恐懼、善良與殘忍、正義與不義之間」。

拜登公開反對那些「煽動種族主義、極端主義和叛亂」的人，並表示捍衛民主的搏鬥透過法院、投票箱、抗議等方式進行。他說：「在最佳情況下，美國的承諾會勝出，但我不需要告訴你，我們目前並未處於最佳狀態。」

拜登造訪埃比納瑟浸信會前不久，恰逢司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日指派特別檢察官調查拜登2017年擔任副總統時未妥善處置機密文件事宜；白宮14日表示，更多機密文件在拜登的德拉瓦州威明頓家中附近被找到。

教會資深牧師、民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)介紹拜登上台時，形容拜登是「虔誠的天主教徒」，「這間浸信會的禮拜可能有點喧鬧和活躍，但我看到他在那拍手」。

沃諾克另形容，金恩是「20世紀最偉大的美國先知」，他曾在1960年與他一同佈道，直到金恩1968年遭暗殺。

沃諾克與其他去年在選情激烈的州力拚連任的民主黨人士一樣，在競選期間與支持率不高的拜登保持距離；但沃諾克當選後，全力支持拜登。

角逐2024 拜登關注喬州

當天活動結束後，他邀請拜登到教會前方，請信眾為他祈禱。

在拜登可能角逐2024年大選之際，喬治亞州成為他最關注的州；拜登2020年贏得喬州，且在密西根與賓州表現出色，當地非裔選民占民主黨選舉人的多數，拜登能否在明年動員這些非裔選民至關重要。

白宮已瞄準少數族群推廣拜登的政績，包括1兆元的基礎建設法，且已著手廢除被視為種族歧視的不公平毒品量刑規定。

拜登 民主黨 喬州

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