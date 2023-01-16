我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美大學招生賄賂醜聞 雷大雨小 積弊難改

記者顏伶如／綜合報導
2019年爆發震驚各界的全美著名大學招生賄賂醜聞，至今全案告一段落。圖為全案焦點人物辛格1月4日在波士頓出庭接受判刑。他一手操辦有錢家庭子女假造成績，賄賂校方，進入名校就讀。(路透)
2019年爆發震驚各界的全美著名大學招生賄賂醜聞，至今全案告一段落。圖為全案焦點人物辛格1月4日在波士頓出庭接受判刑。他一手操辦有錢家庭子女假造成績，賄賂校方，進入名校就讀。(路透)

大學招生舞弊爆發近四年來，涉嫌行賄的名人出庭時落淚，大學代表隊教練遭到開除，一流大學聲譽留下汙點。招生弊案首要被告、升學顧問辛格(William Singer)4日被波士頓聯邦法院法官判處三年半有期徒刑。

美聯社報導分析，儘管大學招生弊案鬧得滿城風雨，大學招生整體作業其實改變不多。某些學校修改規則，避免某些明目張膽的不當行徑，可是財富、社會地位與種族背景等因素依舊扮演重要角色，影響力甚至超越以往。

辛格案未見招生主管被起訴

大學招生主管指出，辛格案頗為反常。主管體育代表隊的學校主管利用制度漏洞貪汙，但全案卻沒有任何招生部門主管面臨起訴。某些輿論意見則說，這起案件揭露的不公平與不平等，問題更深層，也更令人憂心。

專門研究大學錄取及種族平等的馬里蘭大學(University of Maryland)副教授朴茱莉(Julie Park，音譯)便說：「從許多層面來看，特權在這套制度裡早就根深柢固。」她說，總結而論，出身於金字塔頂端1%的學生，在任何私立學校所占的名額，都有不成比例的狀況。

富人：行賄跟定期捐款無差別

辛格策畫之下的大學招生弊案，手段明目張膽。富有家長透過花錢行賄，讓兒女以冒牌體育選手的資格獲得一流大學錄取。富有家庭享盡各種優勢，隨著案情爆發陸續曝光，包括私人家教、專屬升學顧問等。「有錢好辦事」在大學招生過程中發揮效果也極為明顯，為學校提供贊助的金主或校友，兒女獲得錄取的機率便高人一等。

遭控舞弊的某些富有家長出庭時辯稱，行賄其實與定期捐款給大學並無差別。南加大(University of Southern California)紀錄便列出「貴賓級」(VIP)申請學生名單，並加註「可能捐款」或「承諾100萬元」。

出身紐約上州清寒家庭的耶魯大學四年級除生羅勃茲(Logan Roberts)說，招生弊案發生後，耶魯招生程序「改變很少」。他說，學校雖然譴責舞弊醜聞，對於招生過程中讓富人學生享受優勢的深層問題，卻始終視若無睹。

招生 耶魯大學 升學

上一則

密件門／共和黨要拜登交出自宅訪客表「有問題要問」

下一則

度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴

延伸閱讀

大學招生平權措施若推翻 招生、獎學金、加分等受衝擊

大學招生平權措施若推翻 招生、獎學金、加分等受衝擊
白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」
晶片首富豪擲300億人民幣 創建「寧波版」西湖大學

晶片首富豪擲300億人民幣 創建「寧波版」西湖大學
威州跟進禁令 公家手機不准用TikTok

威州跟進禁令 公家手機不准用TikTok

熱門新聞

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

2023-01-09 09:12

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首