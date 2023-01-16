美大學招生賄賂醜聞 雷大雨小 積弊難改

2019年爆發震驚各界的全美著名大學招生賄賂醜聞，至今全案告一段落。圖為全案焦點人物辛格1月4日在波士頓出庭接受判刑。他一手操辦有錢家庭子女假造成績，賄賂校方，進入名校就讀。(路透)

大學招生 舞弊爆發近四年來，涉嫌行賄的名人出庭時落淚，大學代表隊教練遭到開除，一流大學聲譽留下汙點。招生弊案首要被告、升學 顧問辛格(William Singer)4日被波士頓聯邦法院法官判處三年半有期徒刑。

美聯社報導分析，儘管大學招生弊案鬧得滿城風雨，大學招生整體作業其實改變不多。某些學校修改規則，避免某些明目張膽的不當行徑，可是財富、社會地位與種族背景等因素依舊扮演重要角色，影響力甚至超越以往。

辛格案未見招生主管被起訴

大學招生主管指出，辛格案頗為反常。主管體育代表隊的學校主管利用制度漏洞貪汙，但全案卻沒有任何招生部門主管面臨起訴。某些輿論意見則說，這起案件揭露的不公平與不平等，問題更深層，也更令人憂心。

專門研究大學錄取及種族平等的馬里蘭大學(University of Maryland)副教授朴茱莉(Julie Park，音譯)便說：「從許多層面來看，特權在這套制度裡早就根深柢固。」她說，總結而論，出身於金字塔頂端1%的學生，在任何私立學校所占的名額，都有不成比例的狀況。

富人：行賄跟定期捐款無差別

辛格策畫之下的大學招生弊案，手段明目張膽。富有家長透過花錢行賄，讓兒女以冒牌體育選手的資格獲得一流大學錄取。富有家庭享盡各種優勢，隨著案情爆發陸續曝光，包括私人家教、專屬升學顧問等。「有錢好辦事」在大學招生過程中發揮效果也極為明顯，為學校提供贊助的金主或校友，兒女獲得錄取的機率便高人一等。

遭控舞弊的某些富有家長出庭時辯稱，行賄其實與定期捐款給大學並無差別。南加大(University of Southern California)紀錄便列出「貴賓級」(VIP)申請學生名單，並加註「可能捐款」或「承諾100萬元」。

出身紐約上州清寒家庭的耶魯大學 四年級除生羅勃茲(Logan Roberts)說，招生弊案發生後，耶魯招生程序「改變很少」。他說，學校雖然譴責舞弊醜聞，對於招生過程中讓富人學生享受優勢的深層問題，卻始終視若無睹。