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不怕經濟成長放緩 小摩、美銀逆勢徵才

編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通和美國銀行逆勢徵才，上季持續擴編人力。(本報資料照片)
摩根大通和美國銀行逆勢徵才，上季持續擴編人力。(本報資料照片)

儘管隨著景氣減緩，金融產業裁員消息不斷，但摩根大通(JPMorgan Chase)和美國銀行(BofA)逆勢徵才，上季持續擴編人力。其中，美銀看好財富管理需求前景，計畫增加財管顧問人數。

摩根大通(後簡稱小摩)與美銀的財務長都表示，儘管經濟成長步調放緩，但他們仍會精挑細選地新聘員工。

小摩13日公布財報顯示，去年第四季員工人數季比增加2%至29萬3723人，與一年前相比增加8%；美銀員工人數也成長至21萬6823人，去年全年新增超過3500名員工。

美銀美林財富管理總裁席格(Andy Sieg)表示，未來十年，每年將新增約3%至4%財務顧問人數。他說，雖然每季的變化會依市況和其他總體經濟因素而定，但長期打算擴大顧問人數，「我們沒有任何大規模裁員計畫」。

席格表示：「這是個充滿活力與成長中的市場，我們將持續投資這塊領域。」他說，財務規畫的洽談攀升至五年高點，美銀預期這類討論在今年繼續增加。

美銀財管部門在截至去年底擁有超過1萬9000名財務顧問。

小摩財務長巴納姆(Jeremy Barnum)表示，該銀行仍在聘雇新人，而且處在成長模式中；花旗集團財務長梅森(Mark Mason)則說，「正積極聘雇以便執行我們的策略，但也重新調整步調來合乎時局」。

實際上，這些銀行可謂逆勢堅守聘雇計畫，此時正值其他銀行在投資銀行與房貸部門裁員。高盛集團成為今年第一家執行大規模裁員的大型銀行，裁撤超過3000人，為2008年金融危機以來最大規模裁員行動。另據消息人士透露，紐約梅隆銀行計畫今年裁員約3%。

實際上，美國大銀行自疫情後大規模擴編，在前六大銀行中的五大銀行，包括摩根大通、美銀、花旗集團、高盛與摩根士丹利從2020年第一季來合畫增加超過10萬員工。富國銀行同期間則逆勢縮減近2萬1000人。

穆迪經濟研究主管迪安托尼奧說，金融和保險業的就業在第四季趨平，並在去年12月開始下滑，但掩飾了信用中介或銀行業務轉為疲弱的趨勢，「我們預期今年全年就業人數持平或略減，其中住房與商業貸款部門面臨最大風險」。

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