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白宮傷害管控差…拜登未吐實 密件風暴越滾越大

編譯潘勛／綜合13日電
拜登身陷機密檔案門的風暴當中。13日他在白宮與來訪的日本首相岸田文雄會談。（美聯社）
拜登身陷機密檔案門的風暴當中。13日他在白宮與來訪的日本首相岸田文雄會談。（美聯社）

拜登總統接連被爆持有政府機密檔案，有線電視新聞網(CNN)13日認為他面臨總統任期以來，最大政治危機，白宮未能做好傷害管控，以至於讓拜登面臨白宮最害怕的事，就是司法部任命特別檢察官立案調查。

CNN指出，拜登的律師團去年秋天在拜登華府的民間辦公室發現第一批副總統秘密檔案，他就註定面臨政治風暴；律師團藉著快速與國家檔案管理局合作，讓他豁免刑責，不像前總統川普的機密檔案在佛州自宅被聯邦調查局成批地找出來。

但稍後國人知道還有第二批機密文件放在他德拉瓦州自宅中時，說明白宮用釋放不完整訊息的手法相當拙劣，因為找到第二批檔時，白宮就已經在12月20日向司法部陳報，可是白宮本周在談到第一批時並未提及有第二批，看來就像只願向司法部吐實，不向大眾坦白。

CNN說，這種做法不僅讓拜登看起來不老實，被踢爆才一點一滴地揭露，也註定引發華府醜聞。拜登12日說，在他家車庫找到的第二批秘密文件是鎖起來的，目的是保護他心愛的雪佛蘭車，想淡化這件事，但絲毫無助於支持他先前講過的話，就是他很認真看待政府機密文件。

共和黨在眾院取得多數，本就狂熱地想證明其陰謀論，說自由派有深層政府，把司法拿來當做政治武器攻擊川普，另掩飾民主黨籍總統的不法；白宮對拜登機密文件的做法，等於劃開偌大口子，讓共和黨去鑽。

此外，川普在海湖莊園藏機密文件，川普很有可能因此被刑事起訴；但在找到拜登的機密文件後，要起訴川普，政治上必會引起軒然大波。

CNN的評論認為，川普操作醜聞來對付政敵向來毫不留情，現在肯定乘勢而上，打選戰時猛攻拜登的機密文件麻煩，指所謂的透明其實可以妥協，來攪渾一切，掩飾自己遠為嚴重的罪行。

新任眾院議長、川普盟友的麥卡錫12日上哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」 (60 Minutes)節目說，「拜登此人曾講很關切川普總統的文件，結果我們現在發現，他當副總統時，自己在不同地點窩藏機密文件。」

拜登 川普 白宮

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