「黨員希望這麼做」麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案

眾院新任議長麥卡錫表示將考慮撤銷眾院對前總統川普的兩項彈劾案，這兩個彈劾都是在民主黨籍眾院議長裴洛西任內通過的。（美聯社）

眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)12日表示，考慮撤銷前總統川普 遭彈劾 案。

麥卡錫在記者會被問及共和黨掌控眾院後欲消除的事項，他回應：「我會去瞭解黨員希望提起撤銷彈劾案的原因，但我明白為何他們希望這麼做，我們會注意此事。」

上屆國會中，在2021年1月國會暴亂發生後，民主黨眾議員以「煽動叛亂」罪名對川普發起彈劾，之後由聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin，奧克拉荷馬州)帶領的30多位眾議員提出撤銷川普彈劾案的決議，該決議獲得共和黨會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)的支持。

穆林當時說：「民主黨利用他們二度彈劾的決議，再一次把眾院最重要的權力作為武器，這永遠無關乎憲法，而是基於個人政治。」

史提法尼克去年曾稱國會暴亂彈劾案是「虛假的程序」。

同樣由穆林領導的另一較小團體也提出一項決議，旨在撤銷2019年12月的川普彈劾案，該彈劾案指控川普向烏克蘭施壓調查現任總統拜登的兒子杭特(Hunter Biden)的商業交易。

兩起川普彈劾案最終均因未達到三分之二多數決門檻，在參院宣告無罪。

麥卡錫未明確指出將考慮撤銷一件或兩件彈劾案，但表示同情川普被指控2016年總統大選期間與俄國勾結的「遭遇」。