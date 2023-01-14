川普集團逃漏稅 紐約州罰160萬…如九牛一毛

紐約法院判罰川普集團逃漏稅罰款160萬元，雖對川普集團是九牛一毛，但該集團還是決定上訴。（歐新社）

川普 集團(Trump Organization)遭控高層主管逃漏稅而在上個月被定罪之後，13日紐約州 高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)判處160萬元罰款，限定14日內繳清；川普集團不服，表示將上訴。

美聯社報導，雖然160萬元是法律規定最高罰款金額，但相同稅務犯罪罪名如果發生在一名被告身上，包括密謀且偽造商業紀錄，可能能面臨坐牢數年的刑責。

在這起案件中，前總統川普並未列為被告；對於少數高層主管透過川普集團獲得免房租的豪華公寓、名車以及孫子就讀私立學校學費卻規避繳稅，川普始終表示不知情。

檢察官則說，各種豪華項目其實是川普集團提供給高層主管的「福利包裹方案」。

法官裁定的160萬元罰金，數額比在川普大廈(Trump Tower)租下一間公寓還低。對於川普集團來說，160萬元罰款彷彿九年一毛，不足以影響企業運作或未來發展；然而，川普集團高層主管涉嫌逃漏稅且遭定罪，對於想要再次參加2024年總統大選、向來以成功企業家自居的川普來說，名譽留下汙衊。

民主黨籍曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)在法庭外表示，希望法條內容允許刑責較重的處罰。他說：「我想表明的是，我們覺得這個金額是不夠的。」

白艾榮說，紐約州需要修法，才能抓到這類存在數十年之久的系統型犯罪與驚人詐騙。

在這起訴訟中，除了川普集團之外，另外被列為報告的還有長期擔任川普帳房的川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)。魏索柏格遭控領取川普集團170萬元補貼卻逃漏稅，去年夏天認罪，本周稍早被判處五年監禁。

擔任川普集團財務長期間，魏索柏格住在川普集團旗下可遠眺哈德遜河(Hudson River)曼哈頓大樓公寓卻未繳房租，魏索柏格夫妻使用的轎車也是川普集團代為租賃；他的孫子們就讀私立貴族學校的學費也是由川普支付。