我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

川普集團逃漏稅 紐約州罰160萬…如九牛一毛

記者顏伶如／綜合報導
紐約法院判罰川普集團逃漏稅罰款160萬元，雖對川普集團是九牛一毛，但該集團還是決定上訴。（歐新社）
紐約法院判罰川普集團逃漏稅罰款160萬元，雖對川普集團是九牛一毛，但該集團還是決定上訴。（歐新社）

川普集團(Trump Organization)遭控高層主管逃漏稅而在上個月被定罪之後，13日紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)判處160萬元罰款，限定14日內繳清；川普集團不服，表示將上訴。

美聯社報導，雖然160萬元是法律規定最高罰款金額，但相同稅務犯罪罪名如果發生在一名被告身上，包括密謀且偽造商業紀錄，可能能面臨坐牢數年的刑責。

在這起案件中，前總統川普並未列為被告；對於少數高層主管透過川普集團獲得免房租的豪華公寓、名車以及孫子就讀私立學校學費卻規避繳稅，川普始終表示不知情。

檢察官則說，各種豪華項目其實是川普集團提供給高層主管的「福利包裹方案」。

法官裁定的160萬元罰金，數額比在川普大廈(Trump Tower)租下一間公寓還低。對於川普集團來說，160萬元罰款彷彿九年一毛，不足以影響企業運作或未來發展；然而，川普集團高層主管涉嫌逃漏稅且遭定罪，對於想要再次參加2024年總統大選、向來以成功企業家自居的川普來說，名譽留下汙衊。

民主黨籍曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在法庭外表示，希望法條內容允許刑責較重的處罰。他說：「我想表明的是，我們覺得這個金額是不夠的。」

白艾榮說，紐約州需要修法，才能抓到這類存在數十年之久的系統型犯罪與驚人詐騙。

在這起訴訟中，除了川普集團之外，另外被列為報告的還有長期擔任川普帳房的川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)。魏索柏格遭控領取川普集團170萬元補貼卻逃漏稅，去年夏天認罪，本周稍早被判處五年監禁。

擔任川普集團財務長期間，魏索柏格住在川普集團旗下可遠眺哈德遜河(Hudson River)曼哈頓大樓公寓卻未繳房租，魏索柏格夫妻使用的轎車也是川普集團代為租賃；他的孫子們就讀私立貴族學校的學費也是由川普支付。

川普 紐約州 白艾榮

上一則

「黨員希望這麼做」麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案

下一則

白宮傷害管控差…拜登未吐實 密件風暴越滾越大

延伸閱讀

如剝洋蔥…拜登對密件未吐實 政治風暴越滾越大

如剝洋蔥…拜登對密件未吐實 政治風暴越滾越大
麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「明白黨員希望這麼做」

麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「明白黨員希望這麼做」
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款
司法部擬約談川普聲稱負責找機密檔案的兩名雇員

司法部擬約談川普聲稱負責找機密檔案的兩名雇員

熱門新聞

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34
眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

2023-01-07 00:46
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

2023-01-09 09:12

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款