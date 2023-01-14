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拜登接受麥卡錫邀約 2月7日赴國會發表國情咨文

編譯盧炯燊／綜合13日電
拜登總統接受眾院議長麥卡錫邀請，將在2月7日赴國會發表國情咨文。（Getty Images）
拜登總統接受眾院議長麥卡錫邀請，將在2月7日赴國會發表國情咨文。（Getty Images）

拜登總統13日接受國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的邀請，將於2月7日到國會發表國情咨文演說。

這將是共和黨奪回眾院控制權後，拜登的首次國情咨文，預料他除了揭櫫未來一年施政目標，以爭取共和黨支持外，亦可能為宣布角逐2024年總統大選鋪路。

麥卡錫在給拜登的信中寫道，「邀請總統到國會發表國情咨文，是自己的崇高義務，美國人民選出新一屆國會為國家指出新方向，以及尋找共同之處，討論民眾之需」。麥卡錫發出邀請函後，白宮馬上接受，發言人尚皮耶說總統期待到眾院演說。

按照慣例，拜登將在眾院發表國情咨文演說，他會藉此機會闡明第一任期未來兩年的立法目標，並可能為預期的2024年競選連任，梳理出更廣泛的議題。

拜登去年11月年滿80歲，若是連任成功，他第二個任期開始時將屆82歲，預期他會藉此消除一些人對他年齡及其他問題的疑慮。

拜登也會藉著發表國情咨文演說宣揚政府過去一年中的成就，包括頒布基礎建設法及降低通膨法。

此外他的施政目標還會觸及未來多項立法，不過在共和黨重新掌握眾院的新政治情勢下，拜登呼籲的法案恐怕更難達成兩黨協議。但據信在諸如如何應付鴉片類藥物氾濫等非政治議題上，仍有可能得到共和黨支持。

一般預計，麥卡錫領導下的眾院將啟動重大預算削減計畫，特別著眼於控制社會福利、醫療保健計畫的成本。眾院共和黨人也早已誓言挑戰拜登的立法議程，並對他及其政府展開多項調查。但拜登及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表明，即使眾院通過相關立法，也不會在參院過關，兩黨對立恐怕更為嚴重。

國會在2023年要解決的其他問題包括需要通過立法來提高聯邦政府的債務上限；民主黨還希望在去年頒布的法律基礎上，採取新的槍枝管制措施。如何解決邊境移民問題也是迫切議題，無證移民的大量湧入，讓共和黨人急於立法制定更嚴格的邊境安全措施。

拜登 眾院 共和黨

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