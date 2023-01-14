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共和黨擬祭極限戰 債限之爭…國家脆弱經濟添危機

編譯潘勛／綜合13日電

共和黨在聯邦眾院占多數，最近開始新官上任三把火；華府及華爾街目前強自撐持，面對共和黨可能使用極限戰，猛攻國債法定上限，平添國家脆弱經濟可能因自殘而再受震撼的危機；國會未能及時調升政府舉債上限，結果便是經濟及金融市場受到衝擊。

紐約時報13日報導，共和黨長年來試著用調升債限綑綁政府減少開支，或者綁其他事情，來逼民主黨退讓，即便拒調債限會侵蝕全世界對美國始終能償還公債的信心，也在所不惜。現在控制眾院，共和黨人再度擺態，要用債限來號令拜登政府的財政。

財長葉倫警告，假如國會不調升債限，她必然要採取「不尋常舉措」，以便在1月結束還能償還國債，但她延緩國債違約的能力到6月上旬也就耗竭了。

府會債限之爭，重新點燃論辯，探討假如美國無法舉債還債，真要嘗到的後果；償債對象是美國公債持有人，基本是便是提供信用給政府。

有些共和黨人主張，觸及債限及違約的後果被誇大了；民主黨及白宮，再加多方經濟學者及觀察人士，則警告會出現許多嚴峻光景，包括政府基本功能關閉、公衛系統受損，金融危機既深且苦。

眾院議長麥卡錫釋出訊息，說他跟共和黨同僚將用債限對峙，來立法規定削減開支、國債；議員們很可能要到夏季才能找到解決方案，趕在國家用光現金之前。

拜登則頻頻表示拒絕就債限進行協商，國會必須無條件票決通過調升債限。

高盛(Goldman Sachs)的經濟學者們在備忘錄寫道，如此很可能發生債限破口，「今年財政過截止期限都懸而未解的危機，要大於過去十年」。

高盛財經學者把債限截止日估在8月左右；密切觀察債限截止日的「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)則表示，2023年第三季之前債限截止日不會到來。

債限快要瀕臨截止日都會傷及經濟，例如2011年歐巴馬總統與共和黨就開支及國債發生對峙，結果股市下跌，半年內沒復甦；企業舉債的成本大增，房貨利率也一樣；美國債信遭S&P評級機構降級；消費者及中小企業信心也大跌。幸好當時危機在債限截止日前化解。

共和黨 國債 眾院

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