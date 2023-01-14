葉倫稱聯邦支出上限19日觸頂 促國會盡快提高政府債限

財政部長葉倫說，預期19日將達到31.4兆元舉債上限，為免違約，她要求國會儘速提高債限。(美聯社)

財政部 長葉倫(Janet L. Yellen)13日通知國會，聯邦政府支出將於19日(下周四)觸及目前的國債 上限，因此要求國會盡快通過臨時法案，再次提高政府債務上限，以避免政府部門停擺及可能出現的債務違約情況，對美國經濟、所有美國人及全球金融市場的穩定，造成無法彌補的損害。

葉倫在給眾院 議長麥卡錫的正式信函中表示，政府將在1月19日達到約31.4兆元的債務上限，屆時財政部將需要開始採取某些非常措施來管理政府的現金流，防止美國發生債務違約，否則政府可能在6月初之後無法支付帳單。

她在信函中說，雖然目前無法估計非常措施能夠撐多久，但避免觸及債務上限而提供的現金及非常措施，不太可能在6月初之前耗盡。

根據目前的法定國債上限，即財政部可以向公眾和其他政府機構發行的債務總額，略低於31.4兆元。它是在2021年12月設定，當時國會將其提高了2.5兆元。美國政府現時距離上限大約還有780億元。

葉倫這封信函預示著國會兩黨將展開充滿爭議、且政治上困難重重的談判，尤其是兩黨各自控制參院及眾院。眾院共和黨人堅持提高債務上限的協議必須包括削減開支，但民主黨人及總統拜登拒絕這種「劫持」行動。

經濟學者預計，若不提高國債上限，財政部將在8月份左右耗盡現金；也有華爾街分析師認為，債務違約風險要到2023年下半年才會真正顯現。

一些經濟學者和債券策略師警告，如果無法達成妥協，有可能重現2011年的僵局；當年的僵局導致史坦普調降美國主權信用評級，引發華爾街巨大的混亂，破壞經濟復甦。

與此同時，白宮13日表示，不會就債務上限展開談判，目前也沒有討論削減開支問題。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，國會必須迅速行動提高債限。