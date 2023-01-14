共和黨眾議員磨刀霍霍 準備大砍1300億聯邦預算

國會共和黨議員稱聯邦支出浮濫，擬大刪1300億元，圖為國會工作人員去年底推著預算案的印刷文本。(美聯社)

Politico新聞網站報導，共和黨 籍眾議員 打算大砍1300億元聯邦預算 ，但其中並不包括國防經費；然而，共和黨版本的提案即使在眾院過關，進入民主黨居多數的參院後恐將鎩羽；即便過關，白宮也有權否決。

報導指出，為了避免今年稍後聯邦政府恐因無預算可用而關門，共和黨可能拿出備案，在眾院通過短期預算法案，並以刪減預算做為談判籌碼，但法案在本屆會期過關的機會微乎其微。

眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)成員、民主黨籍康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)本周稍早表示，政府預算提案似乎還沒來得及開始，就已告終。

聯邦預算是國會必須在今年處理完畢的基本任務之一，雖然先前已有國會議員預料，預算將是本屆會期的燙手山芋，但眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與共和黨反麥陣營保守派交涉出爐的預算讓步結果，卻讓某些共和黨同僚氣到血壓升高。

報導指出，保守派共和黨籍眾議員提出的各種要求，等於為聯邦政府關門揭開序曲，除非保守派接下來願意鬆手，或者有人數足夠的中間派民主黨眾議員與其他共和黨眾議員結盟，尋求解決辦法。

共和黨籍阿肯色州聯邦眾議員沃麥克(Steve Womack)說：「對於什麼才是政治上可行的，我們還沒有徹底討論或辯論。」

沃麥克分析，麥卡錫說共和黨將為下一個會計年度預算訂定上限，比照2022會計年度水準，「其實根本行不通」。

去年12月通過的1.7兆元政府預算包裹法案，共和黨除了打算刪減1300億元，共和黨保守派還想讓法案當中十多個為不同機構提供經費的撥款條款逐一表決，雖然耗時冗長，卻能讓立法過程保持透明公開，這一點是最近幾屆國會一直沒辦法徹底做到的。

另外，共和黨籍眾議員表示，除非參院也通過參院版本的支出法案，否則拒絕與參院協商。