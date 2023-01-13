共和黨要砍國稅局數百億預算 拜登：將會惡化通膨

共和黨控制的眾院日前表決通過取消國稅局(IRS)增加預算的法案，削砍國稅局數百億元資金，拜登總統指這將使通膨惡化加劇。(美聯社)

眾院 9日表決通過取消國稅局 (IRS)增加預算法案，削砍國稅局數百億元資金，拜登總統批評支持該決議的眾院共和黨 人，表示新措施將以犧牲中產階級納稅人為代價使富人受益，並使通膨惡化加劇。

取消國稅局增加預算的決議預計無法在民主黨掌控的參院過關，拜登也誓言若通過將否決該決議。

2022年通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)中，一部分計畫提供資金雇用8萬7000名國稅局新人力，專門處理高收入族群的稅務，預期新雇員的審查將帶來額外稅收。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)9日公布分析報告，指出共和黨力推的取消國稅局預算增加決議，將使赤字增加1140億元。

拜登對記者表示：「眾院共和黨人以通膨為競選主題，但他們沒說假若當選，他們的計畫是讓通膨更糟，讓我說清楚，如果有任何這樣的法案送到我的辦公桌，我都會否決。」

他說，共和黨在眾院通過的第一個法案，居然是犧牲一般納稅人和中產階級，幫有錢人和大企業「欺騙」國稅局稅收的法案，太令人失望了。他表示，他願意和共和黨合作，增加有錢人和大企業的稅負，用來降低赤字。不降低赤字，每天的舉債額就40億元，經濟難以承受。