百大最佳雇主排行出爐 蘋果、Meta首度落榜

求職資訊平台Glassdoor 公布2023年度「百大最佳雇主」榜單，舊金山的客戶服務軟體公司Gainsight 居榜首。蘋果公司和臉書母公司Meta則首度跌出榜單。(截圖自Gainsight 公司官網)

求職資訊平台Glassdoor 11日公布2023年度「百大最佳雇主」(100 Best Places to Work)榜單，針對旗下員工至少1000人、在該平台上獲得至少75條評論的公司，依據其工作機會、報酬、文化、管理、工作生活平衡等因素進行評比。值得注意的是，蘋果 公司(Apple)和臉書母公司Meta十年來首度跌出百大排名之外。

Glassdoor的報告以2021年10月至2022年10月在該平台提交的數百萬員工評論及對公司的見解做為資料來源。

報告指出，評分較高的公司提供充足的職涯發展機會、醫療保健福利、遠距或混合式的工作機會、管理層與員工之間的溝通透明等其他優點。

科技、金融及顧問公司在百大名單中為數最多，科技公司在前十名中更占了六個。

Glassdoor首席經濟學者丹尼爾·趙(Daniel Zhao)表示，科技業過去一年雖然經歷供應鏈 危機、裁員、股價大跌等挑戰，但該產業廣泛採用彈性工作模式及獨特的工作機會，仍使其成為理想的工作選擇。

然而多年來一直在科技業領先的蘋果及Meta今年卻均未上榜；Meta去年排名第47，2021年排名第11；蘋果去年排名第56，2021年排名第31，雙雙呈現逐年下滑趨勢。

丹尼爾表示，蘋果和Meta今年未進入百大，格外引人注目，自Glassdoor開始發表該榜單以來，蘋果過去15年一直榜上有名，Meta自2011年以來每年都入選前百大，還曾排名第一，丹尼爾說：「這並不代表Meta和蘋果是不好的工作選擇，只是今年競爭激烈而名次下滑。」

丹尼爾指出，兩家公司均不斷「面臨挑戰」，可能因此影響排名，「蘋果方面，過去一年推動重返辦公室得到員工的不同回應，Meta方面，該公司正經歷重大的策略改變」。

進入新的一年，丹尼爾表示對於仍留在蘋果及Meta的員工來說，未來將面臨更多不確定性。

Glassdoor最佳雇主前十名依序為：Gainsight(科技公司)、Box(雲端 資料儲存公司)、貝恩策略顧問公司(Bain & Company)、麥肯錫(McKinsey & Company)、輝達(NVIDIA)、邁斯沃克(MathWorks，技術性計算軟體開發公司)、波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)、谷歌(Google)、ServiceNow(科技公司)、In-N-Out漢堡(In-N-Out Burger)。