美通膨連6降 升息可望放緩 物價壓力仍重

美國通膨率已連六降，但物價壓力仍大。（Getty Images）

勞工部 12日公布2022年12月消費者物價指數(CPI)年增6.5%，這不僅是去年6月通膨創下40年高點的9.1%後，連續第六個月下跌，也是一年多來的新低點；這些數據顯示國內通膨降溫，市場預期聯準會 (Fed)將收斂升息 力道。

勞工部數據顯示，去年12月CPI年增率為6.5%，低於11月的7.1%；若以月分來看，12月物價比11月減少0.1%，這也是2020年5月以來首次下滑。

勞工部數據顯示，去年12月，包含汽油的能源價格下跌4.5%，對整體CPI走低影響大，但居住、居家裝修、車險等服務費用上漲，抵銷中古車、機票等領域的跌勢，造成核心物價持續上漲。

美國通膨率已連續六降，來到疫情期間以來的最低點6.5%，消費者期待物價也可隨之調降，讓日子好過。（Getty Images）

其中，包含房租的居住費用攀升0.8%；外宿價格漲勢兇猛，單月漲幅達1.5%。

美聯社報導，前述數據顯示40年來最高的通膨已穩定和緩，天然氣價格暴跌，未來幾個月可望持續壓低整體通膨，供應鏈混亂狀況已大致解決，有助降低各項商品成本。

稅務諮詢公司RSM首席經濟學家布魯遂拉斯(Joe Brusuelas)表示，「這是個更適宜的通膨比率的開端，有助刺激消費者與產業信心。」

12月的低通膨數據可能讓聯準會在未來數月緩和升息，聯準會去年四度升息三碼，上月升息半碼後，2月開會時可能只升息一碼。

聯準會官員曾透露，有意將利率升至5%以上，這會讓房貸利率繼續維持在高點，汽車貸款與商業借貸的成本也會增加。

聯準會的高利率意在抑制消費，冷卻經濟並遏止通膨；經濟學者表示，若通膨持續放緩，聯準會可能暫停升息，或在3月再升息一次後暫停。

期貨價格顯示，投資人預計聯準會將在年底前降息，儘管上月會議記錄顯示，19位決策者中，無人預期今年會降息。

聯準會前任官員、保德信固定收益(PGIM Fixed Income)全球首席經濟學家辛格(Daleep Singh)表示，「若通膨趨勢持續走跌，聯準會將更放心，經濟處於良好狀態。」

辛格預期，聯準會在接下來的兩次會議上將再各升一碼，將利率維持在5%以下。