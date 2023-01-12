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WSJ：謝鋒傳將任駐美大使 中國緩和「戰狼外交」？

記者張文馨／華盛頓報導
中國外交部副部長謝鋒傳將接任駐美大使。(取自中國外交部網站)
中國外交部副部長謝鋒傳將接任駐美大使。(取自中國外交部網站)

華爾街日報11日獨家報導，中國可望指派外交部副部長謝鋒接任駐美大使，這項任命被視為北京緩和戰狼外交作風，更好管理對美關係的訊號。

此外，報導引述知情人士說法報導，剛從駐美大使升任外長的秦剛正在爭取兼任國務委員（和前任王毅同位階），提高位階以便能更平等地與國務卿打交道。

根據報導，相較於在美國前總統川普政府時代的強硬作風，北京一直在調整其外交路線，落實到外交任命中就是在關鍵職務上提名資深外交官，來處理北京的對外關係。

以秦剛為例，華爾街日報報導，秦剛看似「戰狼」，堅決貫徹習路線，與他打交道的人說，秦剛私下作風更為細緻。

華爾街日報報導，58歲的謝鋒在其同僚和外國對口眼中，具有穩定且持中的特色；謝鋒協助安排去年11月的拜習峰會，2021年美加交換釋放華為財務長孟晚舟與兩名遭中國拘捕的加拿大公民時，謝鋒扮演關鍵角色。

據了解，謝鋒的這項人事任命尚未完全敲定，但也沒有其他有力的競爭者；在中方任命謝鋒之前，還需要取得華府的同意。

美國駐中國使館前代理公使柯有為（William Klein）告訴華爾街日報，任命謝鋒是一個訊號，表明北京希望更好地管理與美國的競爭關係。

楊潔篪的親近門生

謝鋒1986年進入中國外交部，2000年到2003年派駐駐美大使館擔任參贊與發言人，2008年到2010年擔任駐美大使館公使，2010年到2014年回外交部擔任北美與大洋洲司司長，2014年出任印尼大使，2017年擔任駐香港特派員公署特派員，2021年出任外交部副部長。

華爾街日報報導，謝鋒和剛卸下中共中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪，在華府共事時相熟，外界視謝鋒為楊潔篪的親近門生；柯有為以「低調謹慎」形容謝鋒，隨著整體關係氛圍變化，謝鋒可以展現迷人作風，也可以強硬以對。

華爾街 北京 秦剛

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