沖繩戰略地位重要 美建立「濱海作戰團」拚島嶼戰鬥

美日防長會議決定，美軍駐日本沖繩基地將調整編制，並部署地對空飛彈以防止中國的威脅。(Getty Images)

日本 正展開二次大戰以來最大規模的軍事擴張，五年內將國防開支增加一倍，以阻止中國攻擊台灣或附近日本列島。沖繩是東海延伸到台灣的島鏈群中的一個重要島嶼，也是包圍中國的「第一島鏈」重要組成部分，然而近年來早已被中國突破。

東京一直擔心中國統一台灣後會威脅到其石油 供應航道，並削弱美國在該地區的影響力。

美國決定調整駐日本沖繩縣的海軍陸戰隊兵力，建立新的「海軍陸戰隊濱海作戰團(Marine Littoral Regiments，MLR)」更凸顯沖繩戰略地位的重要性。

美國海軍陸戰隊計畫建立三個MLR，第一個於去年3月在夏威夷 設立，第二個將部署在沖繩，第三個很可能部署在關島，每個MLR兵力約2000人；派駐沖繩明顯是應對中國，因而也最重要。

至於美國於1972年將託管的沖繩交給日本後，駐沖繩的1萬8000名海軍陸戰隊員，大部分駐在沖繩本島基地。MLR成軍後，可隨時開赴沖繩沿岸各島嶼，為日本離島作戰做準備。

2000年以來，美國軍事重心以反恐戰爭為優先，海軍陸戰隊增加了許多戰車、榴炮等重裝單位，以因應大規模地面作戰。 然而中國近年加強在東海和南海的軍事活動，促使美國緊急建立一個能夠應付島嶼戰鬥的系統。

這支部隊將配備導彈和無人機，包括遠程反艦導彈和防空飛彈，目的是在有爭議的海上戰區充當偵察和打擊部隊，同時捨棄大部分重型火砲和裝甲，包括所有主戰坦克。

日本西南群島、台灣及周圍的整個地區，都在中國導彈射程之內，一旦開戰，中國很可能會在空中和海上取得優勢。因此關鍵就在於最前線部隊如何在後援兵力抵達前阻止敵人入侵，而MLR正處於防禦核心位置。

組建MLR還可進一步促進美日更密切協調防務，因為軍力更強大的日本，在美日聯盟中將發揮更大作用。日本高層官員指出，這就像是美國在亞洲的北約盟國。