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孟昭文、趙美心憂眾院對中委員會恐加劇仇亞

記者牟蘭／紐約報導
國會眾議員趙美心。(取材自趙美心官網)
國會眾議員趙美心。(取材自趙美心官網)

國會眾院日前宣布成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，民主黨籍的紐約州華裔國會眾議員孟昭文與加州華裔國會眾議員趙美心等都投票反對，擔憂此委員會加劇仇亞風氣，恐帶給美國亞裔負面影響，並要求此委員會日後不能公開傳播仇外與反華言論。

國會亞太裔小組(CAPAC)主席趙美心11日發表聲明，指該小組對此特別委員會的成立保持中立，小組堅決支持改善國家經濟與保護國土安全的決策，同意政府擬定與中國相關法規；不過，她指出，由於仇亞風氣竄起，她擔憂此委員會的成立後恐激化排外情緒，因此她投票反對。

趙美心表示，2020年疫情爆發後，前總統川普把「新冠病毒」稱為「中國病毒」，加劇仇亞風氣，全美發生了至少1萬1500起相關罪案，「因(美國)與亞洲國家的經濟競爭，亞裔在美國受到語言與肢體騷擾，更有甚者在罪案中喪生」。

國會亞太裔小組第一副主席孟昭文表示，國會眾院原本可與已建立、具有相同管轄權的委員會合作，制定相關方針，避免針對美國亞裔、減少對亞裔社區的負面影響，「我希望這個委員會能夠避免之前的錯誤，更關注國家自身的利益」。

亞太裔小組在聲明中建議，特別委員會成立後，不應參與或傳播仇外的反華言論，也不能以此在社區推動任何導致「族裔定性」(Racial Profiling)的規定，此委員會應確保關注與中國有關的特定議題，「國會亞太裔小組將監督此特別委員會成員的工作、聽證會與言論。要知道，說什麼和怎麼說很重要，如果以錯誤的方式傳遞信息，恐帶來危險的結果」。

紐約國會眾議員孟昭文。(本報檔案照)
紐約國會眾議員孟昭文。(本報檔案照)

亞裔 趙美心 眾院

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