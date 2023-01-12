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眾院設對中特別委員會 對中法案投票禁售中企戰略儲油

編譯潘勛／綜合11日電
眾院新議長麥卡錫(左二)與執掌新成立的「對中共戰略競爭特別委會員」主席蓋拉格(左)，日前在眾院發言。(Getty Images)
眾院新議長麥卡錫(左二)與執掌新成立的「對中共戰略競爭特別委會員」主席蓋拉格(左)，日前在眾院發言。(Getty Images)

共和黨主控的聯邦眾院前天以365：65票決，通過設立對中國特別委員會(Select Committee on China)，由對中鷹派眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)出任主席，重新評估一切對中政策；11日對中法案第二輪投票，進一步禁止拜登政府出售美國戰略儲油給中國相關公司。

拜登政府釋出戰備儲油，向來依法由全球市場出價最高者購得；出售戰備儲油的用意在壓低油價，但出價最高的公司之一，至少有一家是中國石化的子公司Unipec。

立法禁止政府出售戰備儲油給中方公司，有助共和黨批評拜登政府的聲勢；前總統川普把售油給中國形容為「不可思議」，但中石油在川普任期第一年，也購買過美國戰略儲油。

避免協助中國經濟崛起

眾院11日針對中國的第二輪投票，禁止拜登政府把釋出的戰備儲油賣給中方公司，以避免協助中國的經濟崛起；眾院接連討論對中政策，顯示新一屆眾院要在美中關係扮演更關鍵的角度。

美國之聲(VOA)報導，蓋拉格表示，他與共和黨團會談後，許多黨團成員對中國事務感到興趣，他們對中國都有廣泛經驗，有助於美國目前面臨的課題；對中國委員會預計在2月上、中旬辦第一次聽證會；委員會由兩黨眾議員組成，蓋拉格表示，加入對中國委員會的民主黨人，都是他尊敬的人。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)11日表示，期盼與委員會戮力共事，對中課題也是拜登政府要務，在拜登領導下，美國對於競爭、並且勝過中國、保衛國家安全、增進印太地區自由開放，已更有準備。

麥卡錫日前在全院會演說表示，美國數十年來通過許多政策，歡迎中國加入全球體系，但中國的回報是輸出鎮壓、侵略及反美；中國今日軍事、經濟力量的成長，是以犧牲全球自由與民主為代價。

麥卡錫表示，對中委員會將檢驗應該調整的政策；對中政策雖非始於當前政府，但拜登政府已讓它雪上加霜，政策已削弱美國經濟，面對中共的威脅則更為脆弱。

信任共產中國時代結束

麥卡錫表示，好消息是兩黨已有共識，即信任共產中國的時代結束了。

中國外交部11日不回應眾院創設的對中委員會；發言人汪文斌只表示，殷盼美國政治人物考量與中關係時，能秉持「客觀理性」態度。

麥卡錫指出，對中委員會將調查美中關係一切面向，由經濟到新冠疫情，都會提交給他。

拜登 眾院 麥卡錫

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