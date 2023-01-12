美日安全會議 美防長：高度懷疑中是否即將侵台

美日安全會議11日在華府舉行，圖左起為日本防衛大臣濱田靖一、日本外相林芳正，與美國務卿布林肯、國防部長奧斯丁。(美聯社)

美日外長與防長11日在華府舉行美日安全諮商會議，共同宣布將駐紮在沖繩的美軍陸戰隊改編為具有情報、偵監、反艦和運輸能力的「陸戰隊濱海作戰團」，布林肯 表示，雙方同意「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，會中討論解放軍在東海、台海和南海的破壞穩定行徑。

美日將簽署太空合作架構協議

國務卿布林肯（Antony Blinken） 和國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）11日與日本 外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同舉行美日安全諮商會議，日本首相岸田文雄13日將抵白宮會晤美國總統拜登。

擴大安全合作為這次美日部長級會議共識，除了改編駐沖繩美軍，岸田文雄訪美期間將與美國簽署太空合作架構協議。

駐沖繩美軍改編 擴大軍事部署

華府舉行美日安全會議，將增加美國在日本的軍費，並在沖繩部署飛彈防止中國的威脅。圖左起為日本防衛大臣濱田靖一、日本外相林芳正，與美國務卿布林肯、國防部長奧斯丁。(Getty Images)

奧斯丁表示，沖繩的陸戰隊濱海作戰團將使美軍在日本具有遠程打擊和反艦能力，這是非常重要的，能在保衛日本和促進自由開放的印太區域發揮作用。

路透報導，即便駐日美軍的人數不變，沖繩可能是美軍調整亞洲部署的第一步，目的是讓北京在挑起任何衝突之前，都能三思。

布林肯表示，美國歡迎日本的新國安戰略，也看到美日新戰略的一致性，樂見增加投資並強化美日及美日韓盟友關係。

雙方事後發布的聯合聲明臚列解放軍在東海、釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）、台海和南海的挑釁行徑，美日重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。

布林肯：美日將團結維持台海穩定

布林肯在記者會表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀，美日將團結一致，以冷靜果斷的方式維持台海的和平與穩定。

奧斯丁表示，解放軍在台海的空中行動以及在台灣附近的發射飛彈，反映極度挑釁的行動與創造新常態的意圖；這些行為越來越多，是不是意味著進犯迫在眉睫？「我高度存疑。」

奧斯丁說，美國會持續密切關注台海情勢，與盟友夥伴共同努力，確保並促進台海乃至整個區域範圍的和平穩定。

林芳正表示，不回應「台海變局」這類的假設性問題，日本的政策一貫認為台海的和平與穩定不只攸關日本安全，對國際社會穩定同樣重要，日本希望看到以對話方式和平解決台灣議題。

在聯合聲明中，美日重申對台基本立場不變，強調「維持台海和平穩定」之於國際社會安全與繁榮的必要性。

此外，聯合聲明關切北韓的飛彈威脅，並聲明共同支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。