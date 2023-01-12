美日安全會議 美防長：高度懷疑中是否即將侵台
美日外長與防長11日在華府舉行美日安全諮商會議，共同宣布將駐紮在沖繩的美軍陸戰隊改編為具有情報、偵監、反艦和運輸能力的「陸戰隊濱海作戰團」，布林肯表示，雙方同意「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，會中討論解放軍在東海、台海和南海的破壞穩定行徑。
美日將簽署太空合作架構協議
國務卿布林肯（Antony Blinken） 和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日與日本外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同舉行美日安全諮商會議，日本首相岸田文雄13日將抵白宮會晤美國總統拜登。
擴大安全合作為這次美日部長級會議共識，除了改編駐沖繩美軍，岸田文雄訪美期間將與美國簽署太空合作架構協議。
駐沖繩美軍改編 擴大軍事部署
奧斯丁表示，沖繩的陸戰隊濱海作戰團將使美軍在日本具有遠程打擊和反艦能力，這是非常重要的，能在保衛日本和促進自由開放的印太區域發揮作用。
路透報導，即便駐日美軍的人數不變，沖繩可能是美軍調整亞洲部署的第一步，目的是讓北京在挑起任何衝突之前，都能三思。
布林肯表示，美國歡迎日本的新國安戰略，也看到美日新戰略的一致性，樂見增加投資並強化美日及美日韓盟友關係。
雙方事後發布的聯合聲明臚列解放軍在東海、釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）、台海和南海的挑釁行徑，美日重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。
布林肯：美日將團結維持台海穩定
布林肯在記者會表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀，美日將團結一致，以冷靜果斷的方式維持台海的和平與穩定。
奧斯丁表示，解放軍在台海的空中行動以及在台灣附近的發射飛彈，反映極度挑釁的行動與創造新常態的意圖；這些行為越來越多，是不是意味著進犯迫在眉睫？「我高度存疑。」
奧斯丁說，美國會持續密切關注台海情勢，與盟友夥伴共同努力，確保並促進台海乃至整個區域範圍的和平穩定。
林芳正表示，不回應「台海變局」這類的假設性問題，日本的政策一貫認為台海的和平與穩定不只攸關日本安全，對國際社會穩定同樣重要，日本希望看到以對話方式和平解決台灣議題。
在聯合聲明中，美日重申對台基本立場不變，強調「維持台海和平穩定」之於國際社會安全與繁榮的必要性。
此外，聯合聲明關切北韓的飛彈威脅，並聲明共同支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。
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