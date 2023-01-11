風雨心慌 巴沙迪那汽車衝進鄰居家泳池3人獲救

送孩子上學的汽車本應在該停車場停住，但慌忙當中直接衝到了鄰居家後院的游泳池。（李若提供）

罕見的狂風暴雨10日橫掃南加 ，造成各地部分地區土石流、洪澇、車禍、停電和樹木倒伏。巴沙迪那(Pasadena)一輛汽車 載送孩子上學，慌忙中不及刹車，直接衝進鄰居家的游泳池，所幸周邊人員及時救援，車内三人得救無礙。

暴風雨從9日下午開始，國家氣象局形容為「2005年以來南加州 最大的冬季風暴」。持續將近20個小時的暴風雨，10日將南加州變成澤國，不少地區如天幕破網，暴雨傾盆而下，期間狂風大作，天候罕見。

9日上午8時半左右，巴沙迪那的一對母女開著一輛白色泰斯勒送孩子上幼稚園，汽車準備在Pacific Oak幼稚園停車場停車時，駕駛人慌忙不及刹車，汽車衝過學校停車場，衝破附近鄰居五呎多高的圍牆，直接衝進後院游泳池。所幸周圍的目擊者在汽車尚未完全沉入游泳池之前打開車門，將車内兩大一小全部救出，三人渾身濕透，但沒有受傷。

該幼稚園校長表示，當時幸虧有學校的一位老師和一名員工在現場，見狀後一人馬上跳入泳池中，一人在岸上協助，救出三人，否則後果難以設想。

本次從北加州南下的冬季暴風雨，在給全州帶來豐沛降雨降雪的同時，也給許多地區造成洪澇災害。洛杉磯縣10日大部分谷地和濱海地區降雨量達兩至六吋，山區雨量達八吋，高山地區雨雪量將近十吋，大大緩解南加州旱情。

但與此同時，包括馬里布山谷、西好萊塢山以及聖蓋博谷部分新近火毀山區，都出現了不同程度的泥石流， Studio City山區17戶居民因山區泥土滑坡被迫緊急撤離，當地暴雨洪水造成部分地區三到五呎的泥漿，所幸沒有人員受傷；離華人聚居地區不遠的歐溫岱和阿蘇薩，均出現小型泥石流。