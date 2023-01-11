去年全美18天災奪474命 損失1650億元

暴風雨襲加州，南加洛杉磯附近的查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，一輛汽車掉進坑裡。(路透)

去年極端天氣和異常氣候在美國造成18場大災難，每場損失至少10億元，這些災難的呈現方式包括龍捲風、燠熱和酷寒、洪水、颶風和旱災。

國家海洋與大氣層管理局說，這18場氣候災難總共造成至少474人死亡，財產損失逾1650億元，預計會超過2021年的天災損失總額。其中，四級颶風伊恩 (Hurricane Ian)從加勒比海橫掃佛羅里達，釀成152死、1130億元損失，堪稱去年天災之最。

其次則是夏季肆虐西部各州到密西西比河流域的熱浪及旱災，財損達222億元。

海洋大氣局說，過去七年，財損10億元以上的天災共有122場，死亡人數超過5000，對經濟造成的損失，超過1兆元。

美國氣象學會本周召開年會時，海洋大氣局將提出報告，科學家說，每一場極端天氣災難中都可以發現氣候變遷 的足跡。

該局全國環境資訊中心的氣候科學家赫陵(Stephanie Herring)10日說，「過去20年的經歷，我們早就瞭解，氣候變遷會以極端氣候事件的面貌呈現。」她所說的「事件」，其實就是災難級的「氣候事件」。

她說，民眾也許沒注意到全球平均氣溫小小的變化，但就是這種小小的改變，對極端天氣事件發生的頻繁度和強度，產生了「無比巨大的衝擊」。

過去六年當中，除了2019年，其餘五年，每年氣候災難造成的損失都逾1000億元，顯示氣候變遷速度愈來愈快，極端天氣造成的代價也愈來愈高。

海洋大氣局報告領銜撰稿人史密斯(Adam Smith)說，這些都是巨額的損失，而且持續不斷，顯示一個新趨勢：極端氣候事件的成本和衝擊實在大，「我們真得好好想想，如何把未來的損失降下來，因為我們都知道，極端天氣只會繼續發生。」

去年的損失是史上第三高，僅次於2020和2021，不過史密斯說，該局還沒把12月底北極寒流氣旋和暴風雪造成的損失列進去，列入後，還要多加好幾十億元。