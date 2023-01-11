加州暴風雨釀17死 數萬人撤離 壞天氣持續到下周

暴風雨襲加州，南加馬里布海岸公路山崩落石，車主Maurice Henao 看著被石頭砸中的車子。(路透)

加州 10日降雨和降雪破紀錄，逾22萬戶停電，社區道路淹水、路面坍搭且出現土石流，數萬居民撤離家園，一名男童被沖走，目前已知17人死亡；氣象局預測，隨著風暴 南移後，會有另一個風暴出現，天氣影響至少持續到17日。

加州自然資源局局長克勞福特(Wade Crowfoot)表示，這場上月底開始的風暴至少奪走17條性命；加州公路巡警表示，死者包括10日一位皮卡車駕駛行經聖荷昆谷(San Joaquin Valley)99號公路時，遭倒塌的桉樹壓死。

這場風暴9日起在加州中南部降下逾1呎的累積雨量，降雪量累積逾5呎，覆蓋塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)滑雪度假村。

落石與土石流封閉道路，溢流河水把部分高速公路路段變成水道，河川暴漲淹沒住宅，當局發布撤離警告。

熊溪(Bear Creek)10日暴漲後，優勝美地國家公園(Yosemite National Park)主幹道沿線的普拉納達(Planada)小農村社區多戶淹水，居民被勒令撤離。

天氣情況10日好轉，讓聖米格爾郡(San Miguel)附近的中部海岸搜救隊得以搜索失蹤男孩多恩(Kyle Doan)；他與母親受困於上漲洪水 的貨車中，母親獲救，但他被洪水沖走；搜救隊員9日找了七個小時，只找到他的一雙Nike球鞋。

聖路易奧比斯波郡(San Luis Obispo County)警長辦公室發言人希波拉(Tony Cipolla)表示，「戶外非常危險，溪水流速超快。」

儘管這場風暴已提供避免乾旱所需的水氣，卻也引發土石流與洪患。

豪雨造成樹倒、落石和土石流，洛杉磯市街頭出現多處坑洞，至少兩輛汽車受困、兩名機車騎士獲救，聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara County)鄉村社區奧卡特(Orcutt)有15棟房子損毀。

氣象預報警告，加州中南部部分地區降雨量可能達每小時半吋，且可能出現每小時60哩的疾風，舊金山南部地區的狂風已掀飛部分大型公寓的屋頂。