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美墨加「三友峰會」展團結 加強反毒合作

記者顏伶如／綜合報導
北美三國領袖峰會10日墨西哥首都墨西哥市舉行，討論區域經濟整合、根除致命毒品及改善移民入境合法途徑。圖中從左至右為拜登總統、墨西哥總統羅培茲與加拿大總理杜魯多。(美聯社)
北美三國領袖峰會10日墨西哥首都墨西哥市舉行，討論區域經濟整合、根除致命毒品及改善移民入境合法途徑。圖中從左至右為拜登總統、墨西哥總統羅培茲與加拿大總理杜魯多。(美聯社)

美國、墨西哥加拿大之間雖然因為移民、貿易等問題而相互怨懟，但在一年一度的北美領導人高峰會議(North American Leaders' Summit，NALS)上，拜登總統、墨西哥總統羅培茲(Andrés Manuel López Obrador)及加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)都盡量淡化彼此嫌隙，展現團結一致的立場。

美聯社報導，僅管關係緊張，美國、墨西哥、加拿大三國領導人10日展現團結基調，拜登也希望修復與兩個盟邦的關係，好讓美墨加三邊聯盟成為拜登政府外交政策的基石。

拜登與羅培茲9日見面時明顯氣氛緊張，羅培茲抱怨美國「撒手不管」、「鄙視」拉丁美洲。

不過10日在墨西哥市舉行的峰會記者會結束時，氣氛卻充滿樂觀。拜登在記者會上說：「我們三人是真正的夥伴。」他也說，與其他兩位領袖是「真心彼此欣賞」。

拜登說：「我們對未來懷抱相同的願景，我們也有共同的價值理念。」

羅培茲則感謝拜登沒有繼續在美墨邊境築牆，「連增加一公尺的圍牆都沒有」。不過，羅培茲還是提到，拜登應該堅持讓國會通過立法規範在缺工問題嚴重的美國產業工作的墨西哥籍無證移民。

北美領導人高峰會議已經舉辦多年，前總統川普任內則暫停。這場峰會經常被稱為「三個好朋友高峰會議」(three amigos summit)，反映美國、墨西哥與加拿大之間深遠的外交、經濟關係。

美聯社分析，對於無證移民湧入美國、打擊人口偷渡等問題，三國領導人之間其實意見相左。另外，美加兩國指控羅培茲違反自由貿易協定，因為墨西哥給予國營電力公司優惠條件，外國政府及私人投資者興建的電廠因此吃虧。

杜魯多與羅培茲還擔心，拜登為了提升美國製造業，可能導致身為美國鄰國的加拿大、墨西哥遭到遺忘。

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