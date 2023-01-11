反毒、移民問題能解？拜登訪墨行關鍵

拜登政府開始採取較嚴厲手段，遣返非法越境的無證移民，引起不滿。圖為他們9日在美國駐墨西哥提華納領館前抗議。(Getty Images)

在墨西哥 訪問的拜登 總統將討論貿易、毒品、移民 、執法合作、氣候變遷、供應鏈與創新以及美洲國家的民主等一系列問題，這些外交政策議題都與美國人息息相關，尤其是毒品和移民構成對美國國家安全的威脅，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登訪問墨國最關注移民、毒品和供應鏈一體化問題。

美墨邊界出現的歷史性移民危機，使拜登在國會眾院遭到共和黨多數的審查。美國因服藥過量而導致死亡的人數創下紀錄，主要是來自墨西哥的芬太尼所造成，拜登與墨西哥總統羅培茲(López Obrador)討論了遏止移民和芬太尼進入美國的問題。

入境美國的移民2022年再創紀錄，輸入美國的芬太尼等合成鴉片類藥物不斷增加，都是美國的嚴重威脅。拜登抵達墨西哥前，訪問了移民危機嚴峻的德州邊界城市艾爾帕索(El Paso)，拜登政府已加大驅逐無證移民的力度。墨西哥官員表示，大部分移民來自政治動盪、貧窮和犯罪組織猖獗的中南美洲國家。

墨西哥毒梟集團是輸送芬太尼進入美國的主要渠道，與芬太尼有關的藥物過量服用，是18至49歲美國人死亡的主因，2021至2022年死於藥物過量的10萬多人中，三分之二服用了芬太尼，疫情和合成鴉片類藥物導致美國人的平均壽命降至1996年以來最低。

在拜登訪問墨西哥前不到一周，墨西哥逮捕了大毒梟古茲曼(Joaquin “El Chapo” Guzmán)的兒子，專家認為，這是墨西哥向拜登政府和美國國會發出的信號，表明墨國仍是打擊販毒的合作夥伴。

由於毒品和移民問題都與美洲國家的人權和民主狀況相關，因此出拜登的訪問不免有侷限性。墨西哥總統羅培茲譴責巴西發生的騷亂，但不接受對他在墨西哥攻擊記者以及鞏固行政權的反民主行為的批評，羅培茲的政策被認為造成社會不穩。

國會參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)和人權組織也呼籲拜登在墨西哥提出人權和民主問題，但一位墨西哥記者表示，為了讓羅培茲配合美國制止移民和毒品流入，拜登不會對他說任何話。