移民政策轉彎、訪邊境不見移民 拜登政府被指自相矛盾

拜登總統(中)在出席北美三國領袖峰會之前，於8日視察美墨邊境，探尋防堵無證移民湧入、加強邊境安全的良策。(Getty Images)

拜登 總統8日首度巡視美墨邊境 後，引來外界對其移民政策的諸多批判，指其政策令人困惑且充滿矛盾。

其中包括：拜登上任兩年來首度訪問邊境卻不見任何移民；儘管拜登說他不喜歡前總統川普訂下的美國法典第42卷邊境政策，實際上卻在擴大它；政府要求法院結束川普時代的邊境政策，但似乎沒有可行計畫來應對結束後的未來；而拜登前往墨西哥城與北美領袖舉行峰會，白宮卻明確表示，預計邊境危機不會取得任何進展。

有線電視新聞網(CNN)指出，拜登政府高層官員表示，拜登訪問邊境專注會見邊境執法人員卻沒有見任何移民，是因為邊境援助中心「剛好沒人」。但CNN報導，數以百計、包括兒童在內的無證移民，從德州艾爾帕索(El Paso)進入美國後露宿街頭；據德州艾爾帕索移民看板，8日又有近千名移民被聯邦當局拘留在當地看守所。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)在艾爾帕索停機坪遞交給拜登一封信，抱怨拜登不夠重視邊境，還將這封措辭強硬的信公布在官網；艾伯特信中寫道：「你的訪問避開了大規模非法移民 發生的地點，避開了成千上萬憤怒的德州居民，你的邊境政策摧毀了他們的生活。」

CNN指出，拜登政府的移民政策自相矛盾。拜登上周宣布的新移民計畫，美國每月將接受多達3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉等四國移民，進入人道主義「假釋計畫」(parole program)；但隨後政府又明確表示，將繼續沿用第42卷以新作法在邊境拒絕更多人，藉此讓人在家裡合法提出移民申請，不要直接出現在邊境。拜登政府官員聲稱法院判決讓他們別無選擇，但他們實際上主動選擇了將政策擴大到法院命令範圍之外。

墨西哥最近同意每月接收多達3萬名前述四國試圖進入美國被拒的移民，還說墨西哥可以接受更多。但白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，該政策需要時間發揮作用才能進行調整。

CNN指出，雖然拜登的邊境政策很難理解，但別忘了國會幾十年來不斷針對邊境問題辯論、數度陷入癱瘓的制度性功能障礙。移民問題是現在控制眾議院的共和黨人最關心的問題，但目前無法看出有無任何足以改變現狀的兩黨合作和充分的努力。