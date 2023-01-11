加拿大向美購「地對空飛彈」 助烏克蘭抗俄

加拿大 總理辦公室10日宣布，將向美國採購「國家先進地對空飛彈系統」(National Advanced Surface-to-Air Missile Systems，NASAMS)，提供給烏克蘭 抵抗俄國侵略。

加拿大總理杜多和拜登總統10日在墨西哥參加北美三國峰會時，討論支援烏克蘭的問題。

加拿大國防部 長安南德(Anita Anand)隨後推文說，這是加拿大捐贈給烏克蘭的第一批防空武器系統。

她說，她和烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)稍早通電話時，得知防空系統對烏克蘭來說，是最優先的「當務之急」。

安南德說，加拿大購置的美國地對空飛彈，可在短程和中程距離內，防禦敵方無人機、飛彈、戰鬥機和轟炸機攻擊。

這批飛彈的價值約4億600萬加元(3億300萬美元)。去年11月，加拿大才承諾提供5億加元(合3億7200萬美元)軍援給烏克蘭。去年2月俄國入侵烏克蘭以來，加拿大提供給烏克蘭的軍援總額逾10億加元(合7億4400萬美元)。

加拿大是北約成員，也是「北美防空協定」要角。美加元首10日也重申兩國對北美防務的承諾，加拿大將採購一批F-35戰鬥機，提升加拿大空軍的戰力。

根據此一交易的最終協議，加拿大將以190億加元(合141億3900萬美元)的價格，向美國洛克希德馬丁國防武器公司購買88架F-35戰鬥機，取代逐漸老舊的戰鬥機。