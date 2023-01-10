應對台海衝突 美與日菲深化軍事整合

美軍陸戰隊「第三遠征軍」指揮官比爾曼。(取自第三遠征軍官網)

金融時報9日引述駐日美軍陸戰隊「第三遠征軍」指揮官比爾曼(James W. Bierman)報導，美軍和日本 自衛隊正盡快整合雙方的指揮架構，同時擴大聯合作戰規模，以因應可能因台灣和中國爆發衝突。

駐地在日本沖繩縣的比爾曼接受該報專訪時表示，光過去一年內，美日針對一旦爆發戰爭，兩軍「將必須捍衛的領域」而從事之作戰行動次數，就已呈現「飛速增長」。他提到，美國及其亞洲盟國正借鏡西方世界在俄烏戰爭前的準備工作，藉此因應北京 武力犯台等事態。

比爾曼說，為何西方國家在援烏抗俄上取得目前的成功，主因是俄國2014年併吞克里米亞後，西方即認真地就未來可能的又一次衝突做準備，例如訓練烏軍、補給的超前部署、確認戰時西方還可以從哪些地點提供並維持對烏方的支援。

比爾曼指出，美軍將前述做法稱為「設定戰區」，而華府正在日本、菲律賓與其他地方這麼做。自衛隊若干特定部隊，已被指定與第三遠征軍、美國海軍及空軍部隊納入一支「常駐部隊」，而非自衛隊過去和美軍合作時採用的輪調方式，擔綱作戰計畫的聯軍正在形成一個「長期的利益共同體」。

此外，為加強友軍間的整合，美軍陸戰隊還首度建立若干雙向地面戰術協調中心。

比爾曼認為，北京手中將握有像賽跑時的發令槍，也可能將擁有動武能力，但美方可以辨識其中必須具備、確保、捍衛和可資運用的決定性關鍵領域。他強調，美軍雖關切大陸在台灣周邊的挑釁舉動，但不應將共軍 視為一個「巨人」。