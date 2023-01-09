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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

拜登訪邊境 德州長親自遞信 批視察晚了2年

編譯陳韻涵／綜合8日電
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為德州州長艾伯特(坐輪椅者)8日在機場歡迎拜登總統，同時遞交有關邊界危機的抗議信。(美聯社)
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為德州州長艾伯特(坐輪椅者)8日在機場歡迎拜登總統，同時遞交有關邊界危機的抗議信。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)8日在拜登總統到訪德州時，親自將一封信交給拜登，批評拜登遲了兩年才來視察失敗移民政策促成的邊境危機，且拜登團隊未能與艾爾帕索(El Paso)當地官員溝通；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)則表示，艾伯特在移民問題與邊境危機相關政策方面，未能與聯邦政府合作。

國會山莊報(The Hill)報導，艾伯特8日在拜登到訪德州時，親自上書拜登，信中寫道：「您今日造訪美墨邊境，不僅晚了兩年，還少了200億元」。

艾伯特於信中指出，拜登走訪之處避開大規模非法移民湧入的地區，也躲過數以千計憤怒的德州地主，抨擊當局讓拜登「無法體驗混亂的德州日常」，「而這般混亂正是眾院通過的移民法規所造成的直接後果」。

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為德州州...
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為德州州長艾伯特(坐輪椅者)8日在機場歡迎拜登總統，同時遞交有關邊界危機的抗議信。(美聯社)

艾伯特向來就移民危機批評聯邦政府，譴責拜登縱容毒梟將重罪犯送進美國，這也是共和黨持續批評聯邦邊境政策的癥結所在。

艾伯特列出五項政策，盼拜登重視，包括遵守各類無證客應被拘留的法規令，停止大規模非法假釋無證客，並落實美國法典第42卷(Title 42)公衛規定，快速驅逐非尋求庇護的無證客。

此外，艾伯特也建議在關口告發非法入境的人，並允許聯邦移民和海關執法局(ICE)驅逐非法入境者，同時即刻恢復興築德州邊牆，並宣告墨西哥毒梟為「外國恐怖組織」。

艾伯特諷刺說道：「當您在精心安排的艾爾帕索拍完照後，還有工作要做。」

艾伯特8日接受「福斯新聞頻道」(Fox News Channel)電視節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時表示，「這段期間，拜登從來沒有打電話給我，他的職員也沒讓我知道他要來或邀請我們，我們直到昨晚才知情。」

艾伯特說，「我的職員收到一封隨便的電郵，問我能否到機場接機」，譴責聯邦政府「未(事先)溝通」。

國土安全部長梅奧卡斯8日駁斥，艾伯特才是拒絕討論邊境移民問題的一方。

梅奧卡斯接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說，「州長艾伯特未能在這個需要合作的議題上，與聯邦政府合作。」

拜登 非法移民 德州

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