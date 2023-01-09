民主黨市長協議成功 科州停止運送無證客到紐約、芝加哥

紐約市等民主黨主政城市接納不少無證客，負擔逐漸加重。圖為紐市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷，容納500人。(路透)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)與芝加哥 市長萊特福特(Lori Lightfoot)7日致函科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)，以各自城市早已「人滿為患」為由，要求科州不要再將打算向美國申請庇護的無證移民送來。波利斯州長辦公室則發表聲明說，波利斯與亞當斯、萊特福特經過一番「非常建設性的對話」之後，已經承諾不會再將無證移民送往芝加哥與紐約市。

同為民主黨籍的亞當斯與萊特福特在信中寫道：「我們謹此要求您停止並終止(cease and desist)將無證移民送到紐約市與芝加哥。」信中指出：「自從2022年12月以來，芝加哥與紐約市從科州接收數百人。」

民主黨科州州長波利斯已承諾不再將無證移民送往芝加哥與紐約市。(美聯社)

信中表示，自從2022年8月31日以來，芝加哥接受來自德州、科州等州庇護申請者累計3854人，紐約市則在2023年1月4日之前，累計已接收3萬6400名庇護申請者。

亞當斯與萊特福特在信中寫道，願意與波利斯合作，共同要求聯邦政府必須拿出一套適用全國的解決方案。

信中表示：「您應該停止以巴士運送移民到芝加哥與紐約市的作法。」信中指出：「關於協助移民家庭 團圓一事，讓我們共同合作，確保民眾能與親人重聚，然而，把移民送到我們這兩個城市的作法是錯誤的，將導致最脆弱族群進一步受到傷害，我們城市的系統已經人滿為患，移民想要有暫時的棲身之處或獲得其他服務，恐怕都有困難。」

與萊特福特共同發函的幾天之前，亞當斯才剛因為被送到紐約市的庇護者人數眾多，發言抨擊聯邦政府與波利斯。

民主黨籍的波利斯稍早之前接受POLITICO新聞網站專訪時則說，抵達丹佛市的無證移民當中，約有七成最終目的地是在美國國內的其他地點，紐約也包括在內。波利斯也說，州長辦公室證與丹佛市府官員合作，協助移民前往希望抵達的地點。

2022年底，隨著前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)頒布的防疫遣返令即將屆滿失效，美墨邊境出現大量非法入境潮，無證移民希望闖關成功後，能向美國申請庇護。不過，最高法院12月27日以5票對4票表決裁定，川普時期的防疫遣返令得以繼續實施。