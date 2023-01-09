我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

民主黨市長協議成功 科州停止運送無證客到紐約、芝加哥

記者顏伶如／綜合報導
紐約市等民主黨主政城市接納不少無證客，負擔逐漸加重。圖為紐市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷，容納500人。(路透)
紐約市等民主黨主政城市接納不少無證客，負擔逐漸加重。圖為紐市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷，容納500人。(路透)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)7日致函科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)，以各自城市早已「人滿為患」為由，要求科州不要再將打算向美國申請庇護的無證移民送來。波利斯州長辦公室則發表聲明說，波利斯與亞當斯、萊特福特經過一番「非常建設性的對話」之後，已經承諾不會再將無證移民送往芝加哥與紐約市。

同為民主黨籍的亞當斯與萊特福特在信中寫道：「我們謹此要求您停止並終止(cease and desist)將無證移民送到紐約市與芝加哥。」信中指出：「自從2022年12月以來，芝加哥與紐約市從科州接收數百人。」

民主黨科州州長波利斯已承諾不再將無證移民送往芝加哥與紐約市。(美聯社)
民主黨科州州長波利斯已承諾不再將無證移民送往芝加哥與紐約市。(美聯社)

信中表示，自從2022年8月31日以來，芝加哥接受來自德州、科州等州庇護申請者累計3854人，紐約市則在2023年1月4日之前，累計已接收3萬6400名庇護申請者。

亞當斯與萊特福特在信中寫道，願意與波利斯合作，共同要求聯邦政府必須拿出一套適用全國的解決方案。

信中表示：「您應該停止以巴士運送移民到芝加哥與紐約市的作法。」信中指出：「關於協助移民家庭團圓一事，讓我們共同合作，確保民眾能與親人重聚，然而，把移民送到我們這兩個城市的作法是錯誤的，將導致最脆弱族群進一步受到傷害，我們城市的系統已經人滿為患，移民想要有暫時的棲身之處或獲得其他服務，恐怕都有困難。」

與萊特福特共同發函的幾天之前，亞當斯才剛因為被送到紐約市的庇護者人數眾多，發言抨擊聯邦政府與波利斯。

民主黨籍的波利斯稍早之前接受POLITICO新聞網站專訪時則說，抵達丹佛市的無證移民當中，約有七成最終目的地是在美國國內的其他地點，紐約也包括在內。波利斯也說，州長辦公室證與丹佛市府官員合作，協助移民前往希望抵達的地點。

2022年底，隨著前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)頒布的防疫遣返令即將屆滿失效，美墨邊境出現大量非法入境潮，無證移民希望闖關成功後，能向美國申請庇護。不過，最高法院12月27日以5票對4票表決裁定，川普時期的防疫遣返令得以繼續實施。

移民家庭 紐約市 芝加哥

上一則

無證客容易患PTSD 穿越邊境遭受暴力、性侵折磨

下一則

申請庇護即可獲准入境…移民法漏洞 讓無證客拚命偷渡

延伸閱讀

紐約市電動公務車再換925輛 增315充電樁

紐約市電動公務車再換925輛 增315充電樁
亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降
庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦
NBA／「水行俠」亞當斯 背靠背逾20籃板

NBA／「水行俠」亞當斯 背靠背逾20籃板

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？