申請庇護即可獲准入境…移民法漏洞 讓無證客拚命偷渡

拜登總統8日向媒體展示德州州艾伯特向他遞交的有關邊界危機的抗議信。(美聯社)

拜登 總統8日訪問墨西哥，此行也是拜登2021年上任以來，首次訪問美墨邊境 。截至去年9月，執法人員在美墨邊境逮捕超過220萬人，創下歷史新高，顯示南方邊境的難民危機已經到了刻不容緩的地步，成為拜登爭取連任的一個燙手山芋。

前總統川普任內對移民 政策立場強硬，並於2020年3月引援美國法典第42卷(Title 42)公共衛生條例，全面驅逐邊境的無證移民，不過拜登總統上任後一改立場，試圖終止42卷法源根據，但遭高等法院拒絕。

其實在前總統川普祭出法典42卷前，聯邦政府准許無證移民向入境口岸的移民官員申請庇護，而尋求庇護的移民則必須向聯邦移民法庭，證明自身因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定團體成員身分而有遭受迫害或擔心受到迫害的可能性，但申請庇護的司法程序冗長複雜，加上案件不斷累積，整個過程可能需要耗費數年時間。

拜登總統8日向媒體展示德州州艾伯特向他遞交的有關邊界危機的抗議信。(Getty Images)

不過根據移民法第8條規定，申請庇護的移民可以在案件懸而未決時獲准入境美國，只要按時出席法庭聽證會並依規定辦理移民登記，就有資格申請工作許可，因此除非錯過聽證會或庇護官司敗訴，就有可能長期滯留美國。

正因為有這項司法漏洞，導致中、南美洲的無證移民前仆後繼從墨西哥北部偷渡，即使被驅逐出境，仍不死心地一再越界，因為只要有一絲申請庇護的機會，他們就不會放棄。

位於美墨邊境的德州和亞利桑納州當局對於處理源源不斷的無證移民，早已不堪負荷，因此去年兩州的共和黨籍州長不惜將數千名無證移民，從邊境轉運至紐約和華府等北部城市，一來緩解邊境壓力，二來也向執政的拜登政府示警。

眼看南方難民危機越演越烈，原本移民政策較寬鬆的拜登，也不得不於5日宣布引援法典42卷公衛條例，擴大將偷渡入境的古巴人、海地人和尼加拉瓜人驅逐出境。

其實合法入境美國的管道很多，包括由美國公民或公司贊助、從事特定工作或學習等，都是申請移民的合法管道，但是弱勢群體想要取得合法移民簽證、絕非易事。

拜登2021年上任初期即表示希望國會通過全面性的移民政策改革，甚至原定2022年重新收容12萬5000名外國難民，但受疫情影響，該目標遲遲無法達成。

因此拜登宣布的新移民政策基於一項新的暫時性「人道主義假釋」(humanitarian parole)計劃，只要有美國公民擔保人，每個月可以接容3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的無證移民。