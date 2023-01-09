拜登首巡美墨邊界 沒見到一個無證客 行程管控被批作秀

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)

上任兩年來，拜登 總統8日首度巡視美墨邊境 ，親自踏上泥土路面，查看一處偷渡客入境的熱門地點。非法入境無證移民屢創新高，拜登政府移民政策遭到共和黨強烈批判。

美墨邊境之行第一站，拜登在德州艾爾帕索(El Paso)聽取邊境巡邏員簡報平日如何搜查車輛是否藏有毒品、現金及其他違禁品。拜登接著與邊境巡邏員沿著金屬邊境圍牆行走，牆的另一邊是墨西哥城市華雷斯城(Ciudad Juarez)。

拜登最後一站來到艾爾帕索移民服務中心(El Paso County Migrant Services Center)，但機構裡目前並沒有移民。拜登詢問服務中心裡的工作人員：「如果我能揮舞魔棒，我應該做些什麼呢？」

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市一處食物中心，檢視分送給無證移民的食品。(美聯社)

行程中未遇任何無證移民

拜登走訪艾爾帕索的四小時期間，行程受到高度管控。行程當中，拜登並未遇到任何無證移民，只有總統車隊經過時，約華雷斯城境內約有十多人圍觀。拜登並未巡視美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)檢查哨。非法入境美國之後，無證移民在邊境檢查哨便遭到逮捕並收押。

美聯社報導分析，拜登此行帶有濃厚作秀色彩，希望展現聯邦政府處理合法移民運作順暢，有力打擊走私違禁品，對於非法入境者則以人道態度對待，用來反駁共和黨方面痛批美墨邊境「門戶大開」的批評。

美聯社指出，拜登此行其實兩面不討好，除了共和黨陣營持續批評，某些移民倡議人士則指控拜登推出殘酷無情的移民政策，與前總統川普任內的措施相差無幾。

德州長寫信質疑邊境政策

被認為可能角逐2024年總統大選的共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)，在拜登一抵達德州便交給拜登一封信函，信中提出邊境地區的混亂問題是拜登未能貫徹聯邦法律的「直接後果」。拜登後來接受媒體訪問時，從口袋裡拿出艾伯特信函說道：「我還沒有時間讀信。」

拜登在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)陪同下，此行還造訪了連接美國與墨西哥的美洲大橋(Bridge of the Americas)，查看邊境巡邏官員查緝非法藥品的設備。

路透報導指出，拜登希望透過這趟訪問增進與邊境巡邏員之間的關係，某些巡邏員對於拜登上台後白宮為嚴格邊境管控措施鬆綁感到不滿。

麥卡錫批拜登製造最危險的邊境危機

新當選共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在推特發文表示，拜登此行是為了讓媒體拍照的作秀。麥卡錫寫道，共和黨身為眾院多數黨，一定對拜登政府「製造美國史上最危險的邊境危機」究責。

抵達邊境訪問之前，拜登5日宣布從墨西哥非法入境的古巴、海地、尼加拉瓜公民將遭到立即遣返。

共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，拜登應該延續川普政府對無證移民「零容忍」(zero-tolerance)的政策，作法包括拆散無證移民家庭 。喬登說，拜登政府縱容之下，「坦白說，我們現在根本已經沒有邊境」。

拜登總統在艾爾帕索停留約四小時後，飛往墨西哥參加北美領袖峰會，屆時他將尋求墨西哥協助解決移民和毒品問題，特別是致命的鴉片類藥物。