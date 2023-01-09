我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

拜登首巡美墨邊界 沒見到一個無證客 行程管控被批作秀

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市與邊防巡邏員經過邊牆。(美聯社)

上任兩年來，拜登總統8日首度巡視美墨邊境，親自踏上泥土路面，查看一處偷渡客入境的熱門地點。非法入境無證移民屢創新高，拜登政府移民政策遭到共和黨強烈批判。

美墨邊境之行第一站，拜登在德州艾爾帕索(El Paso)聽取邊境巡邏員簡報平日如何搜查車輛是否藏有毒品、現金及其他違禁品。拜登接著與邊境巡邏員沿著金屬邊境圍牆行走，牆的另一邊是墨西哥城市華雷斯城(Ciudad Juarez)。

拜登最後一站來到艾爾帕索移民服務中心(El Paso County Migrant Services Center)，但機構裡目前並沒有移民。拜登詢問服務中心裡的工作人員：「如果我能揮舞魔棒，我應該做些什麼呢？」

拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總...
拜登總統就任兩年來，8日首次視察美墨邊界，瞭解無證客與毒品的邊防危機。圖為拜登總統在德州艾爾帕索市一處食物中心，檢視分送給無證移民的食品。(美聯社)

行程中未遇任何無證移民

拜登走訪艾爾帕索的四小時期間，行程受到高度管控。行程當中，拜登並未遇到任何無證移民，只有總統車隊經過時，約華雷斯城境內約有十多人圍觀。拜登並未巡視美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)檢查哨。非法入境美國之後，無證移民在邊境檢查哨便遭到逮捕並收押。

美聯社報導分析，拜登此行帶有濃厚作秀色彩，希望展現聯邦政府處理合法移民運作順暢，有力打擊走私違禁品，對於非法入境者則以人道態度對待，用來反駁共和黨方面痛批美墨邊境「門戶大開」的批評。

美聯社指出，拜登此行其實兩面不討好，除了共和黨陣營持續批評，某些移民倡議人士則指控拜登推出殘酷無情的移民政策，與前總統川普任內的措施相差無幾。

德州長寫信質疑邊境政策

被認為可能角逐2024年總統大選的共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)，在拜登一抵達德州便交給拜登一封信函，信中提出邊境地區的混亂問題是拜登未能貫徹聯邦法律的「直接後果」。拜登後來接受媒體訪問時，從口袋裡拿出艾伯特信函說道：「我還沒有時間讀信。」

拜登在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)陪同下，此行還造訪了連接美國與墨西哥的美洲大橋(Bridge of the Americas)，查看邊境巡邏官員查緝非法藥品的設備。

路透報導指出，拜登希望透過這趟訪問增進與邊境巡邏員之間的關係，某些巡邏員對於拜登上台後白宮為嚴格邊境管控措施鬆綁感到不滿。

麥卡錫批拜登製造最危險的邊境危機

新當選共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在推特發文表示，拜登此行是為了讓媒體拍照的作秀。麥卡錫寫道，共和黨身為眾院多數黨，一定對拜登政府「製造美國史上最危險的邊境危機」究責。

抵達邊境訪問之前，拜登5日宣布從墨西哥非法入境的古巴、海地、尼加拉瓜公民將遭到立即遣返。

共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，拜登應該延續川普政府對無證移民「零容忍」(zero-tolerance)的政策，作法包括拆散無證移民家庭。喬登說，拜登政府縱容之下，「坦白說，我們現在根本已經沒有邊境」。

拜登總統在艾爾帕索停留約四小時後，飛往墨西哥參加北美領袖峰會，屆時他將尋求墨西哥協助解決移民和毒品問題，特別是致命的鴉片類藥物。

拜登 美墨邊境 移民家庭

上一則

「回到疫情前了」中國重開國門 入境免隔離只需30分鐘

下一則

美國會暴亂翻版 巴西前總統支持者聲稱大選舞弊 襲擊國會、總統府、最高法院

延伸閱讀

漏洞…無證客申請庇護即可入境 出席聽證有望合法工作

漏洞…無證客申請庇護即可入境 出席聽證有望合法工作
美日聯合文件將列「台海和平穩定」 載明日擁反擊能力

美日聯合文件將列「台海和平穩定」 載明日擁反擊能力
移民議題難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚了2年

移民議題難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚了2年
拜登出席北美峰會 將請墨西哥助解移民毒品問題

拜登出席北美峰會 將請墨西哥助解移民毒品問題

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？