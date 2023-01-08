眾議長選舉／川普攬功：麥卡錫當選是我功勞

民主黨籍聯邦眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(右)7日晨將議事槌交到共和黨籍眾院議長麥卡錫(左)手中。(Getty Images)

麥卡錫 當選國會眾院議長後接受記者訪問時，對前總統川普 在投票 過程中的支持表示謝意；川普也攬功指麥卡錫的當選，是他的功勞。

麥卡錫向記者說，「他(川普)從一開始就與我在一起，他全力以赴，打電話給我，也打電話給其他人，我今晚剛剛和他談話。他的幫助讓我獲得了最後的選票」。

作為回應，川普在他的Truth Social 平台上發布了一段麥卡錫感謝川普的視頻，並寫下文字：「謝謝凱文(麥卡錫名字)。 這是我的榮幸！」川普又說，議長的選舉過程雖然看起來很瘋狂，但比傳統的方式更重要。

來自加州的麥卡錫長期以來是川普的支持者，可以追溯到川普首次宣布競選總統時。然而在國會暴亂後，他說川普應負有責任，結果與支持川普的強硬派發生衝突，後來他收回有關評論，一再表示效忠川普。

對於另一個川普死忠支持者蓋茨，最後轉變態度，麥卡錫沒有說明是否川普從中干預，但他向有線電視新聞網(CNN)說，蓋茨讓每個人都到場，因為沒有人投反對票，所以實際上協助團結了人們。

從多方面的視頻，均可看到在6日的第14輪投票期間，川普的心腹、喬州國會議員格林(Marjorie Taylor Greene) 打手機電話給帶有「DT」(川普)字樣的人，之後將手機交給反麥卡錫的蒙大拿州國會議員羅森戴爾(Matt Rosendale)，但羅森戴爾拒絕接聽。

格林後來向記者證實，她曾與她「最喜歡的總統」通電話，但拒絕說明他談了些甚麼。

此外還有消息指，川普打電話給同是反麥的亞利桑納州眾議員畢格斯(Andy Biggs)以及蓋茨本人。

川普這些電話是否起了作用，讓這些人讓步協助麥卡錫當選，目前不得而知，但起碼說明了這位前總統讓人知道他的存在。

紐約時報報導，川普是在第14 輪投票時給蓋茨打電話，而這通電話有可能影響了蓋茨同意繼續第15輪投票，而不是拖延到周一(9日)。

無論如何，麥卡錫在眾院休會後對記者說，感謝川普發揮了作用確保他當選。