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眾議長選舉／蓋茨、麥卡錫 一開始就結下梁子？

編譯盧炯燊／綜合7日電
共和黨領袖麥卡錫(右一)在參選眾院議長過程中，遭佛州聯邦眾議員蓋茨(左)的千般阻撓。(美聯社)
共和黨領袖麥卡錫(右一)在參選眾院議長過程中，遭佛州聯邦眾議員蓋茨(左)的千般阻撓。(美聯社)

共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)7日最終在眾院長達四天第15輪投票後當選為議長，本來簡單的選舉程序卻演變成一齣讓全世界看笑話的鬧劇，整個過程裡都看到佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)的千般阻撓，究竟兩人如何會鬧到這個地步？一切要由蓋茨說起。

根據CNN的報導，在1月3日第一天投票的前夕，蓋茨大步進入時任眾院共和黨領袖麥卡錫的辦公室提出支持的條件，其中主要的一項是要擔任眾院軍事委員會主席，但遭麥卡錫拒絕，兩人就此結下梁子，抬杠到最後一刻，甚至幾乎出現共和黨人要群毆蓋茨的局面。

來自北卡州的議員羅傑斯(Mike Rogers)警告蓋茨，他會因為破壞麥卡錫當議長而「完蛋」，不要指望會出任任何委員會的委員。

麥卡錫明顯在第14輪投票結束後作出讓步，雖然他已經否認，但外界注意到，在第15輪即將投票前一刻，蓋茨走向麥卡錫交談了幾句， 麥卡錫隨後舉起手喊道「再來一次！」。

改挺麥？蓋茨：得到想要的東西

蓋茨在此輪投下相當於棄權的「出席」票，消除了麥卡錫的最後阻礙。當被問及為何改弦易轍時，蓋茨說「我已得到一切想要得到的東西了。」而麥卡錫否認讓蓋茨出任眾院軍事委員會主席以換取支持，說沒有人獲得任何承諾。

然而，經過多天來的馬拉松談判，凸顯了共和黨內部嚴重分歧，並讓外界質疑共和黨人在第新一屆國會的執政的能力。不過也有分析指出，麥卡錫最終當選，說明他及其盟友制訂的策略很成功，擊敗了以蓋茨為首的「決不要凱文(Kevin 麥卡錫名字)」運動。

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(左二)，6日因不滿同黨籍議員蓋茨一再阻撓麥卡...
阿拉巴馬州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(左二)，6日因不滿同黨籍議員蓋茨一再阻撓麥卡錫參選眾院議長，差點拳腳相向，遭北卡州同黨籍議員哈德遜(左一)強力勸阻。(美聯社)

儘管這次內訌會否成為新一屆國會的新常態，或還會有更多激烈的內爭事件，目前來說仍為時尚早，然而麥卡錫對黨內持不同政見者的讓步，造成的後果很嚴重，甚至有可能縮短他的議長任期。

因為麥卡錫同意恢復規定，允許只須一名共和黨人要求，即可舉行投票罷免議長職務，共和黨籍眾院前議長貝納(John Boehner)正因這一規定，在2015年辭任。 麥卡錫最初提出的是五人門檻。

麥卡錫還承諾允許更多自由黨團核心小組成員在眾院委員會任職；另外，與麥卡錫結盟的超級政治行動委員會「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)，同意不參與公開初選，這是保守派提出的要求，但麥卡錫最初拒絕。

隨著眾院舉行第15輪投票，7日凌晨，即在第118屆國會開始84小時之後，眾院書記員終於宣布麥卡錫當選議長。

麥卡錫 眾院 共和黨

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