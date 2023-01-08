眾議長選舉花絮／民主黨來看戲 劉雲平自備爆米花

眾院共和黨領袖麥卡錫在7日凌晨第15輪投票才當選眾院議長，加州民主黨籍眾議員劉雲平(Ted Lieu)上傳他在國會手持爆米花的照片。(取自推特)

麥卡錫 經過眾院歷史性的四天15輪投票 後終於成為議長，本來在「行禮如儀」的簡單程序裡卻充滿戲劇性，有人吃著爆米花作壁上觀，看好戲，處處作梗的佛州共和黨 籍眾議員蓋茨(Matt Gaetz)遭同黨議員指為小丑幾乎挨揍、甚至前總統川普也打來神秘電話勸說。

在第12輪投票中，當蓋茨提名俄州的喬登(Jim Jordan)，並指麥卡錫沉迷於虛榮心，結果遭麥卡錫支持者、伊州的博斯特(Michael Bost)怒斥打斷他的發言。

包括眾院民主黨團副主席劉雲平在內的民主黨人，從第一天開始就在看好戲，甚至他還自帶爆米花，十足看電影的架勢。在第六輪投票中，佛州共和黨籍的卡馬克(Kat Cammack)指有民主黨人喝酒。

投票期間兩黨互指對方使用「種族言論」，共和黨反麥派提名佛州非裔議員唐納茲(Byron Donalds)，但遭民主黨指他的提名屬於「工具」，結果惹來口水戰。

在6日投票的最後一天，也就是國會暴亂兩周年，民主黨人藉紀念之機大談反對暴力，為暴亂中死去的人默哀，但共和黨人拒絕參加。

參加投票的不僅僅是眾議員，他們在3日投票的第一天帶著家人到來，準備慶祝新任期及宣誓就職。孰料直到7日凌晨才確定麥卡錫當選，有些孩子躺在眾院地板上醒來看宣誓就職。

最後一刻共和黨人更投錯了票，印第安那州的斯帕茲(Victoria Spartz)在給點名時回應說了「出席」，引起共和黨人大驚，最後由其他人大喊「麥卡錫」才糾正錯誤。