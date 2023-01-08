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麥卡錫當選眾議長「改變局勢的28分鐘」發生了什麼事？

編譯潘勛／綜合7日電
費盡千辛萬苦才當上眾院議長的麥卡錫，7日凌晨開心地舉起議事槌。(Getty Images)
費盡千辛萬苦才當上眾院議長的麥卡錫，7日凌晨開心地舉起議事槌。(Getty Images)

聯邦眾院議長選舉歹戲拖棚，6日夜間關鍵的28分鐘，作梗的共和黨極右保守派本想休會，讓議長選舉拖到9日復會，過程中前總統川普曾發怒與保守派通電，最後六名保守派才投「出席」票，讓共和黨眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在歷經四天、15輪投票後，7日凌晨以216票當選議長。

Politico政治網站7日報導，6日夜裡過10時，第13輪投票仍失利，隨即傳出麥卡錫終於取得可以當選的票數；書記官開始點名，此時反麥卡錫大將蓋茨(Matt Gaetz)還趨前找麥卡錫的首席副手列根斯基(John Leganski)商量，表示他們六人已討論出計畫，願連袂投下出席票，這樣外人看不出是誰最後首肯麥卡錫取得勝利票，但那六人當時並未全在眾院議場。

蓋茨表示，麥卡錫一方等到9日，他或可促成。

但列根斯基說辦不到，無法保證222名共和黨人9日全都與會，幾名同志家中有急事，如親人治療腦瘤、有人剛早產。

蓋茨 第14輪只投出席票

蓋茨因此回座，但他還不打算給麥卡錫定江山的一票，第14輪投票，他只投了出席票。

11時3分，麥卡錫與蓋茨拉票失利後，失望回座，他的盟友本打算9日再行復會，讓共和黨高層的動蕩進入第二周；此時麥卡錫的「黨鞭們」發功，眾議員麥亨利(Patrick McHenry)向蓋茨重申願向極右保守派讓步，問他們還需要滿足什麼條件才願打破僵局。

前總統川普6日晚在眾院議長投票關鍵的28分鐘，透過喬州眾議員瑪喬麗‧格林(圖)用...
前總統川普6日晚在眾院議長投票關鍵的28分鐘，透過喬州眾議員瑪喬麗‧格林(圖)用手機找到蓋茨等負隅頑抗的保守派議員依次交談，施壓他們支持麥卡錫。(Getty Images)

多數黨黨鞭艾默(Tom Emmer)站在蓋茨身邊，副黨鞭瑞森紹爾(Guy Reschenthaler)也堵住不讓蓋茨離開，同時預防其他憤怒的共和黨人(有些一直在喝酒)逼近動粗，讓事態變得更糟。瑞森紹爾一度要求瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)打電話找川普，格林照辦，川普用電話與蓋茨等負隅頑抗的保守派依次交談，但羅森戴爾拒絕跟川普講話，表示自己不願捲進那種狀況。

川普 怒稱內鬥讓他難堪

知情人士透露，川普生氣地要保守派放手，說電視轉播下的共和黨亂局，讓他很難堪；保守派本還在打太極拳，最後才回心轉意，賭賭看能否讓麥卡錫過關。

11時31分，蓋茨去找書記官，路上碰到麥卡錫，跟他講願讓他過關，麥卡錫立即喊第15輪投票，他的下屬議員們爆出歡呼，一個鐘頭後，麥卡錫終於取得216票，當選議長。

資料來源：編譯中心整理
資料來源：編譯中心整理

麥卡錫 共和黨 川普

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